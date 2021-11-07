Бороться за чемпионство и еврокубки русским клубам обычно помогают большие бюджеты. Пользуются ими по-разному: кто-то выбирал точечное усиление с крупными тратами на звездных игроков, кто-то масштабно собирал лучших в лиге.

Как правило, в русских клубах отсутствовала системность. Постепенно или массово усиливаться задорого это тоже стратегия, но банальная и рискованная. Можно потратить большие деньги на сомнительного футболиста или того, кто не подойдет тренеру – прогадавший клуб вынуждено урежет бюджеты и выпадет из гонки за титул на несколько лет. Такой путь в России проходили, пожалуй, все топ-клубы.

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Василий Кикнадзе Фото: Getty Images

Чемпионат России Рангник объяснил, почему выбрал Гисдоля главным тренером «Локо» 19/10/2021 В 10:29

Объективная причина – кризис функционеров. У управленцев зачастую рассинхрон: тренер и спортивный директор не могут сработаться, а иногда откровенно мешают друг другу. «Спартак» в последние годы, Манчини и Рибалта, Семин и Кикнадзе в «Локомотиве», ВЭБ и Гинер в ЦСКА – отличные иллюстрации бессистемности. В ней иногда тоже рождаются победы, но их невозможно поставить на поток из-за отсутствия стабильности – во многом из-за этого в РПЛ доминирует исключительно сверхбогатая, а не наиболее системная команда.

Но в последние три года сразу три клуба попытались выстроить четкую структуру: связку тренера и спортивного директора. «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» выбрали для перестройки немецких специалистов. Это даже можно назвать модой – все три кейса имеют много общего.

Немцы шумно дебютируют: агрессивно продают и покупают

Как минимум в первое окно немцы работают с размахом. Конечно, если порыться в истории (можно даже не зарываться слишком глубоко), то русских управленцев, с ходу начинающих глобальную стройку, найти можно. Но это скорее исключение, а не правило – в случае Цорна, Бувача и Рангника так много пересечений, что речь уже идет о тенденции.

Томас Цорн, хедлайнер «дойч-вэйв» в России, в первое же трансферное окно расправился с ОПГ «Ромашка» и избавился еще от пяти человек из основного состава «Спартака» – разом пострадал весь чемпионский костяк, включая Зе Луиша, Адриано и Фернандо. Желько Бувач (не этнический немец, но 100% продукт немецкой школы) технически в свой дебют ничего не делал – он пришел за 20 дней до закрытия зимнего ТО – но отыгрался летом. Выгнал возрастных футболистов (всех – свободными агентами), отправил в Германию не адаптировавшегося Максимилиана Филиппа и отпустил в Китай Тони Шунича.

Томас Цорн Фото: Getty Images

Ральф Рангник в «Локомотиве» таких масштабных чисток не устраивал, но точно планировал – летом ходили слухи о том, что немец планирует расстаться с дорогими легионерами и ликвидными игроками. «Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов», – писал Нобель Арустамян.

Массовой распродажи не случилось, но один скальп у Рангника все же есть – в «Краснодар» безжалостно и со скандалом был продан Крыховяк. Поляку далеко до статуса легенды, но болельщики его любили, и новость о переходе восприняли тяжело. Сам футболист уже осенью раскритиковал Рангника и Цорна за двойную игру: «Я лишь хотел, чтобы они пришли ко мне и сказали: «Гжегож, мы не продлеваем с тобой контракт. Если ты можешь найти другой клуб – иди, ничего страшного»… Но они поступили иначе – не по-мужски».

Гжегож Крыховяк Фото: Getty Images

Немцы не только цинично расчищали составы от неликвидов и ветеранов, но и и масштабно закупались. Цорн в первое ТО выпросил у Леонида Федуна 40 миллионов евро и установил клубный рекорд по стоимость игрока (Гус Тил за 18 миллионов евро). Бувач потратил 15 миллионов евро, половина ушла за Николу Моро; Рангник – 30 миллионов евро, 12 из них – за молодых Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили. Немцы радикально омолаживают состав, средний возраст перешедших футболистов в каждом из трех клубов – 23 года. Для сравнения средний возраст новичков «Зенита» в последние годы – 25,5 лет.

Немцы не воюют против лимита

На словах немцы – противники лимита на легионеров. Цорн выступал за изменение лимита (примечательно, что не за отмену), Бувач называл лимит «плохим словом», а Рангник напомнил историю развития АПЛ: там занялись юношеским футболом, и вопрос ограничений отпал сам собой. На деле все трое оказались если не яростными сторонниками, то уж точно не такими пламенными противниками – зачастую они и вовсе потакали лимиту. Например, Желько Бувач засыпал молодых игроков деньгами: Арсен Захарян получил 400 тысяч евро в год + 800 тысяч подъемные, Константин Тюкавин заработал 360 тысяч евро в год + 200 тысяч подъемных.

Константин Тюкавин, «Динамо» Фото: Getty Images

Переплаты за русских игроков тоже обычное дело – складывается впечатление, что немцы даже не пытаются торговаться. Цорн заплатил за Александра Соболева, сверкавшего в РПЛ всего полсезона (в 22 года), пять миллионов евро. Это только официальные цифры, и без учета огромной зарплаты футболиста. Рангник вывалил пять миллионов евро за Тикнизяна и семь за Марадишвили, лично убеждая игроков выбрать «Локо». Футболистам уже за 20, а у них не набирается и одного полного сезона в РПЛ. За сопоставимые деньги тот же «Спартак» приобрел Виктора Мозеса, «Ростов» за меньшую сумму купил Матиаса Норманна, а «Рубин» – Оливера Абильдгора. Бувач и вовсе купил за 7,5 миллионов евро (по другим данным – за девять) Дениса Макарова из «Рубина», а у него всего один хороший сезон в РПЛ.

Немецкие тренеры добиваются успеха

Желание спортивного директора поставить своего тренера вполне объяснимо и не является уникальной чертой. Однако, и тут у Цорна, Бувача и Рангника поразительное сходство: все через довольно малый срок лоббировали тренеров-немцев. Цорн перетерпел Кононова несколько месяцев, а потом привел Доменико Тедеско; Бувач выцепил хорошо знакомого Сандро Шварца; Рангник, дождавшись осечки Марко Николича, поставил на пост старого друга, Маркуса Гисдоля.

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

К исследовательскому сожалению, на результаты совместной работы по формуле «немецкий спортдир-немецкий тренер» можно посмотреть только в «Динамо», там получился самый чистый эксперимент. Шварц – креатура Бувача и наверняка имеет немалый кредит доверия и всестороннюю поддержку. Это хороший пример, как надо делать – «Динамо» в прошлом сезоне остановилось в шаге от еврокубков, а в этом сезоне интенсивнее других преследует «Зенит».

Цорн и Тедеско скорее пример от «Спартака», как не надо делать . Второе место удалось взять во многом благодаря немецкой связке: но Томас этого уже не увидел, потому что был уволен из клуба, а без немецкого тыла куда тяжелее стало и тренеру. В итоге Тедеско покинул Россию, а «Спартак» рухнул в масштабный кризис.

«Локо», Рангник и Гисдоль только начали работать, но на предыдущих примерах видно – когда немцам ничего не мешает, они превращаются в неплохой буст для клубов. Шварц на данный момент является лучшим тренером «Динамо» в этом веке по очкам за матч и гонится за «Зенитом», Тедеско в первый полноценный сезон вывел клуб в Лигу чемпионов. Конечно, опираясь только на это, прогнозировать успех Гисдоля нельзя – но можно сказать, что все условия для успеха у него будут.

Немецкая система – рабочий вариант для борьбы за чемпионство?

Сейчас в РПЛ идет четвертый год доминации «Зенита», и за это время разные клубы отправлялись за ним в погоню. Делать это тяжело – у Санкт-Петербурга так много ресурсов, что даже без спортивного директора и со слегка хаотичной трансферной стратегией (контракты с футболистами продлеваются за полгода до истечения, а Станислав Крицюк переходит за деньги, хотя мог прийти свободным агентом) клуб продолжает лидировать.

Да, погоня тяжелая, но кто вообще гнался? Сначала Семин с солидным для РПЛ составом, потом Николич на багаже Семина (то есть, с таким же дорогим составом), дальше борьбу за чемпионство вел уже «Спартак», отчасти собранный Цорном и Тедеско. В этом сезоне один из ближайших конкурентов «Зенита» – «Динамо» с Бувачем и Шварцем.

Сандро Шварц, главный тренер «Динамо» Фото: Getty Images

Однозначно нельзя сказать, хороша или плоха немецкая система в российских клубах, насколько она эффективна, как много принесет денег и как сильно прокачает российский футбол. Но точно можно констатировать две вещи: во-первых, «русско-немецкие клубы» очень узнаваемы за счет ярчайших трансферных кампаний, отношений с лимитом и формата работы с тренерами; во-вторых, с момента прихода немцев в РПЛ именно их клубы ведут борьбу с «Зенитом» – сначала «Спартак», теперь «Динамо».

Это может быть просто совпадением, Доменико могло повезти, а «Динамо» еще может посыпаться – но остается связка Рангник-Гисдоль. Не факт, что именно в ней все сработает – Гисдоль больше похож на первую ступеньку в построении яркого немецкого футбола с активным прессингом (во что осторожный Николич играть не умел или не хотел), и, вероятно, окажется временным вариантом – но тот, кто придет после него, если все пойдет по немецкому плану, должен стать ярким представителем нового тренда.

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