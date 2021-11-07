Петербургский «Зенит» впервые за три тура потерял очки в чемпионате России. Сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Уралом» – 0:0. В стартовом составе питерцев неожиданно вышли Михаил Кержаков и Артем Дзюба. Экс-капитан сборной составил атакующее трио с Сердаром Азмуном и Клаудиньо, но мало чем помог чемпионам России. Дзюба коснулся мяча всего 16 раз, ни разу не пробил по воротам, дважды потерял мяч и ушел с поля в перерыве.

Вместе с Артемом Сергей Семак снял с игры Ярослава Ракицкого, едва не получившего две желтые за полматча. Но «Зенит» все равно быстро остался вдесятером. Клаудиньо прыгнул в неловкий подкат против Арсена Адамова и схватил первое удаление в карьере.

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«Петербург» владел мячом 64% времени, но не перебил соперника (2:2 по выстрелам в створ) и закончил матч с «Уралом» с двумя нулями на табло. А по xG питерцы даже уступили середняку РПЛ – 0,39 ожидаемого гола против 0,62 у уральцев.

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Клуб из Екатеринбурга еще ни разу в истории не побеждал «Зенит» – ни в эпоху «Уралмаша», ни при президентстве Григория Иванова и возвращении в Премьер-лигу (с 2013 года). Оранжево-черные регулярно забивают действующим чемпионам страны и даже цепляют очки – например, в сентябре 2020-го скатали ничью со счетом 1:1 и голом Артема Дзюбы из возможного офсайда.

Но из 20 игр «Урал» не победил ни разу и свел вничью только три встречи. Больше того, на «Санкт-Петербург Арене» «Зенит» в том же 2020-м оформил два разгрома «шмелям» – 7:1 в марте и 5:1 в декабре. При такой статистике личных встреч любая ничья считается сенсацией, а для питерцев – однозначной неудачей.

Илья Помазун («Урал»), Сердар Азмун и Малком («Зенит»), чемпионат России-2020/21 Фото: Getty Images

Комментаторам «Матч ТВ», видимо, часто писали про зенитовский заговор и о том, что «Урал» постоянно ложится под сине-бело-голубых. Дмитрий Шнякин даже привел цифры в подтверждение позиции, что никакого заговора нет. «Да что ж такое?! «Урал» же – поставщик очков «Зениту» и ЦСКА! А тут три ничьи в пяти последних домашних матчах с «Зенитом» и две ничьи в четырех последних матчах с ЦСКА. Как же так, как же так», – затвитил Шнякин.

В комментариях ему написали, что даже при удачной игре «Урал» ни разу не побеждал «Зенит». Футбольный голос «Матч ТВ» ответил скриншотом игр со «Спартаком» – екатеринбуржцы и с красно-белыми тоже с трудом набирают очки. Из восьми последних встреч уральский клуб выиграл только два, причем в чемпионате России побед нет аж с 2018 года. Но со «Спартаком» «шмели» хотя бы побеждают.

Другой комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отметил, что остальные середняки РПЛ действуют с «Зенитом» не лучше. «Вот читаю о заговорах, ну, типа «Урал» всегда проигрывает ЦСКА и «Зениту». А что тогда сказать о «Химках», которые 13 лет подряд проигрывают «Крыльям» и дома, и в гостях во всех турнирах, забили им за это время один гол еще 12 лет назад и пропустили 20 раз за семь последних матчей?» – задал риторический вопрос в твиттере Нагучев.

Александр Ерохин («Зенит»), Владимир Рыков («Урал»), чемпионат России-2020/21 Фото: Getty Images

Так что, возможно, дело в уровне игры между «Зенитом» и «Уралом», который за последние восемь лет особо не меняется. Но самая большая проблема не в регулярных победах питерцев, а в антирекорде хозяев. «Екатеринбург» повторил худшее достижение в чемпионатах России и забил всего пять мячей в 14 турах. Так мало голов в Премьер-лиге оформлял только «Факел» в 1997-м и тульский «Арсенал» в 2017-м. Лучше говорить о фактах, чем о подогнанной статистике.

А еще мы взяли интервью у защитника «Урала» Арсена Адамова – того самого парня, в ноги которого прыгнул Клаудиньо перед красной карточкой.

При этом в чемпионате России вообще идет тренд на немцев – они задирают «Зенит» и взрывают трансферами.

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