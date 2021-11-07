На последней минуте перед перерывом Александр Соболев вдруг рванул в прессинг. Форвард «Спартака» добежал до Гилерме, но вратарь вовремя подхватил мяч с газона. Страйкер в досаде махнул ногой по воздуху – ничего не вышло, как и в целом у команды в первом тайме.

Причина состояла в удачной тактике «Локо». Маркус Гисдоль кольнул в слабость «Спартака» на правом фланге. Игроки в зеленом регулярно открывались за спиной Виктора Мозеса, который не работает в защите после переезда в РПЛ. Пример – эпизод перед голом Жирано Керка, когда в дыре за нигерийцем оказались Федор Смолов и Франсуа Камано.

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Смолов и Камано открылись в спине Мозеса перед голом Керка Фото: Other Agency

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Помимо Мозеса, «Локо» эксплуатировал Максимилиано Кофрие. В зону бельгийца постоянно забегали Смолов, Камано и Рифат Жемалетдинов. За примерами можно обратиться к 14-й, 16-й, 17-й, 21-й и 44-й минутам – в каждом из эпизодов игроки Гисдоля забрасывали мяч или прорывались на участок третьего номера.

Другой аспект из тактики «Локо» коснулся защиты. Гисдоль включил активный персональный прессинг: уже на 6-й минуте Смолов поднялся до Александра Селихова, вратарь неточно вынес к центру. «Спартак» 12 раз потерял мяч на домашней половине – слишком дисциплинированно соперник закрывал участки, по которым разгонялась атака хозяев.

Игроки «Локомотива» дисциплинированно давят фланг, по которому атакует «Спартак» Фото: Other Agency

Удаление Руслана Литвинова должно было добить скудный «Спартак». Символично, что спустя минуту после красной Жемалетдинов пальнул из зоны полузащитника. Без второй шестерки команда Руя Витории могла потерять центральный канал и напрочь лишиться игры низом. Португальский тренер рискнул, но восстановил баланс во втором тайме.

В перерыве Витория выпустил Наиля Умярова вместо Михаила Игнатова. Кофрие ушел на правый фланг защиты. Без мяча «Спартак» перестроился на схему 4-4-1. Новую расстановку не разрушили даже замены крайков на 80-й минуте: их позиции заполнили Мозес и Александр Ломовицкий.

Схема «Спартака» во втором тайме: 4-4-1 Фото: Other Agency

Задумка Витории состояла в полной копии чужого нападения. «Локомотив» атаковал двумя линиями по четыре человека – «Спартак» расположился точно так же. Хозяева отрезали зону перед штрафной: до перерыва игроки Гисдоля раздали 12 действий на участке, после – только два.

Идея Витории сработала не полностью. Во втором тайме «Локомотив» пробил по воротам в два раза больше, чем в первом, (с четырех до восьми) и выбил больше xG (0,66 при 0,52 до перерыва). Но были ли у Руя более удачные опции, если учесть численное меньшинство и ограниченную скамейку? Вряд ли.

Реформа «Спартака» вышла рискованной. В последние 10 минут ненадежный Мозес получил более глубокую позицию, а команда отказалась от лишней подстраховки после гола из-за спины. Однако перестройка в перерыве спасла для Витории домашнее дерби.

Руй – романтик, который отказался от очевидного сценария и перевел «Спартак» на более смелую манеру. Помогли Соболев, выигравший пять из восьми верховых единоборств в атаке, и Умяров, который забил неочевидный мяч. «Локомотив» подготовил мощный стартовый план, но соперник адаптировался в сложных условиях. Ничьи в дерби и с «Лестером» – страховка для Витории хотя бы до зимы.

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А московское дерби детально разбиралось в текстовой трансляции от Eurosport.ru.

Все цифры взяты с WhoScored.

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