Футбольный комментатор Геннадий Орлов вспомнил о периоде, когда «Зенит» тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш. Геннадий Сергеевич рассказал о несостоявшихся трансферах и поделился мнением, почему в Санкт-Петербурге не удалось построить клуб, претендующий на победу в Лиге чемпионов.

«Когда пришел Виллаш-Боаш, у него оказался один враг – Виталий Мутко. Фалькао и Моутинью – их жены уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано.

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И как Виллаш-Боаш все время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: «Спасибо Мутко! Он развалил!» А это было, когда Гарай перешел. Если бы еще те двое были в «Зените», плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Но исторический момент такой. Чуть-чуть не повезло «Зениту», – сказал Орлов, отвечая на вопросы зрителей на своем ютуб-канале.

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Что происходило в «Зените» с 2014 по 2016 год, когда главным тренером клуба был Андре Виллаш-Боаш, и кто из топовых легионеров мог приехать в Санкт-Петербург?

Андре Виллаш-Боаш в «Зените» Фото: Getty Images

Приезд португальца и первые трансферы

Андре Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» за 2 месяца до конца сезона-2013/14. Новый Моуринью стартовал с четырех побед подряд в РПЛ и переписал клубный рекорд – еще никто из тренеров «Зенита» не начинал так бодро.

Летом клуб вступил в режим перестройки и готовился к активной работе на трансферном рынке. Первыми покупками под нового тренера стали футболисты, хорошо знакомые Виллаш-Боашу по чемпионату Португалии: из «Бенфики» за 6 миллионов евро прибыл центральный защитник Эсекиель Гарай.

Вместе с аргентинцем в Санкт-Петербург приехал его бывший одноклубник Хави Гарсия, последние 2 сезона выступавший за «Манчестер Сити». «Зенит» выложил за воспитанника «Реала» почти 17 миллионов евро.

Эсекиель Гарай и Хави Гарсия в матче «Севилья» – «Зенит» Фото: Getty Images

Кем еще интересовался «Зенит»?

На трансферах Гарая и Хави Гарсии петербуржцы останавливаться не собирались: летом 2015 года появилась информация, что клуб настроен подписать полузащитника Жоау Моутинью и форварда Радамеля Фалькао, которые зажигали у Виллаш-Боаша в «Порту». Вместе они выигрывали Лигу Европы и, похоже, были не против воссоединиться вновь.

Моутинью на тот момент выступал за «Монако», а спортивным директором клуба был Вадим Васильев. Позже он рассказывал, что переговоры между клубами прошли довольно быстро. А в медиа даже называлась конкретная сумма трансфера – 16 миллионов евро. Нобель Арустамян стрелял инсайдами о том, что переход в «Зенит» является приоритетом для Моутинью. 30 августа сообщалось, что контракт будет подписан в последний день трансферного окна.

Александр Рязанцев («Зенит») и Жоао Моутинью («Монако») Фото: Imago

Также «Зенит» активно интересовался Фалькао. О переговорах по переходу колумбийского форварда сообщал Daily Mail. «Монако» был не против того, чтобы расстаться с Радамелем, который только что вернулся из неудачной аренды в «Манчестер Юнайтед».

Уже после ухода из «Зенита» Виллаш-Боаш в интервью ESPN признался, что в Санкт-Петербурге мог оказаться Чичарито: «Я был близок к тому, чтобы подписать контракт с Чичарито, у меня до сих пор очень хорошие отношения с ним. Мы вели переговоры, но в итоге не смогли прийти к соглашению».

Почему трансферы сорвались?

За 3 дня до старта РПЛ глава РФС Виталий Мутко продавил новую редакцию лимита на легионеров: вместо «10+15» в заявке был возвращен вариант 2009 года – «6+5» на поле. Это поставила крест на трансферных амбициях «Зенита».

«По цене у нас с «Зенитом» уже была договоренность – не скажу какая. «Зенит» думал, что уйдет Витцель, и на его место хотел приобрести Моутинью. Но из-за нового лимита на легионеров переговоры свернулись», – рассказывал вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью «Спорт-Экспресс».

На срыв покупки Фалькао сетовал уже Виллаш-Боаш. Вместо «Зенита» колумбиец оказался в «Челси».

Радамель Фалькао («Челси») Фото: Imago

Игрока такого уровня сложно пригласить в Россию, особенно с учетом тех изменений в правилах лимита, которые были произведены, и ограниченном количестве мест в команде. Интерес к нему был летом, но за неделю до старта правила изменились, а за ними изменилась и ситуация, так что очень маловероятно, что теперь это произойдет.

Со стороны Фалькао же есть и вопрос финансовых запросов игрока. Так что с учетом всех этих фактов, лимита, решения, принятого господином Мутко для развития чемпионата, переход игрока такого уровня к нам сложно себе представить», – приводил слова португальца официальный сайт «Зенита».

Чего добился «Зенит» с Виллаш-Боашем?

За 2 полноценных сезона в Санкт-Петербурге новый Моуринью выиграл с «Зенитом» все внутренние трофеи: чемпионский титул в сезоне-2014/15, Суперкубок России-2015 и Кубок России-2015/16. Но ужесточение лимита на легионеров и невозможность крупных трансферов лишили Виллаш-Боаша мотивации.

Андре Виллаш-Боаш Фото: Imago

Какое-то время португалец в открытую воевал с главой РФС Виталием Мутко, но поняв, что добиться отмены реформы по ограничению иностранцев не удастся, тут же сник. Позже Виллаш-Боаш отказался от продления контракта и заявил, что покинет «Зенит» в конце сезона 2015/16.

Без Фалькао и Моутинью португалец смог вывести «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов лишь однажды – на второй сезон работы в Санкт-Петербурге. В группе с «Валенсией», «Лионом» и «Гентом» зенитовцы проиграли лишь однажды – в ничего не значащей встрече в Бельгии. До этого клуб одержал 5 побед подряд и досрочно вышел в 1/8 финала. Но первая стадия плей-офф оказалась для «Зенита» последней: «Бенфика» дважды обыграла команду Виллаш-Боаша (1:0 в Лиссабоне, 2:1 в Санкт-Петербурге) и не пустила в четвертьфинал.

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