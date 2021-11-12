Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский стал гостем «Коммент.Шоу». В эфире передачи экс-игрок порассуждал о силе сборных Украины и России, российском футболе и современном поколении футболистов.

О сравнении сборных Украины и России

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– Я считаю, что Украина в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое.

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– Но у России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.

– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!

Артем Милевский в сборной Украины Фото: Getty Images

О сборной постсоветского пространства

– Там будут только украинцы, пацаны. Ну и белорусы еще. Хотя бы один русский? Нет. Даже Головин. Самый сильный русский футболист... Давайте я скажу не «самый сильный», а как фигура – Джикия, со «Спартака» защитник. Как личность. Мне нравится лидерство и то, кто как он ведет себя на футбольном поле. У Джикии есть харизма и лидерские качества, а остальные… Азмун не из России же?

Об уровне российского футбола

– Я был два дня на футболе – на матчах «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив». Сервис – топ, в VIP-ложу пригласили. То, что вокруг, – это класс. Но почему у вас уровень самого футбола тормознулся?

Нет таких харизматичных личностей, которые были раньше. Себя не беру, но были Халк, Промес в лучшей форме, Алиев, Фернандеш, тренеры. Как-то это все смотрелось. А сейчас никто даже не может ногу кому-то расцарапать, на цыпочках бегают. Это мне не нравится, бросается в глаза. Да, в матче «Спартак» – «Локомотив» была сеча, но без мысли. Нет мысли что-то разыграть, какую-то стеночку, нет комбинаций.

«Спартак» – «Локомотив», матч 14-го тура РПЛ-2021/22 Фото: Getty Images

В России нет мысли в футболе. Нет комбинаций, двоечек. Как у нас в футболе принято говорить, если двоечка есть, кто-то с кем-то разыграл – все, этого достаточно. У вас этого нет: кто-то бьет туда, этот – сюда. В мое время у «Динамо» Киев было 5 футболистов, которые думали как я. И этого хватало. А тут – кто куда, как лебедь, рак и щука.

УПЛ или РПЛ? «Динамо» Киев в очередной раз закрыло бы «Спартак» и стало бы чемпионом.

О разнице поколений

– В то время мы так хотели играть в футбол, так хотели помочь родителям. Мы хотели заработать что-то, чтобы им принести. А у нынешних игроков я этого не вижу. Выходят и ножки убирают, подпрыгивают. Ну это не то! Раньше были в «Спартаке» Титов, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь. А сейчас кто там играет?

Раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют? Мы в «Тосно» пили. И вышли в Премьер-лигу тогда. Мы команду не пропили, а все сделали для них.

Это другое поколение – не голодное к футболу, они не знают трудностей. У них есть TikTok, у них есть бабки, играют на «ВТБ Арене». Я пришел на стадион, и охренел – это Европа, топ. А они выходят, и им будто бы это все сделали, разложили перед ними.

О сильнейшем игроке Украины

– Ярмоленко. Да, ему уже тяжело, но... Ярмоленко – это характер, серьезнейший характер. Ему 4-5 голов осталось, чтобы побить рекорд Шевченко. Представляете? Видно, что на Евро ему было тяжело из-за того, что он пропустил какой-то отрезок сезона, но он сделал все для команды.

Андрей Ярмоленко, сборная Украины Фото: Getty Images

О красивой жизни

– Самый дорогой стол, который закрыл? Не знаю, 17 000 евро. Это было в Куршавеле, там где на лыжах катаются. Было человека четыре. Пили шампанское – Cristal, конечно. Кто-то зашел – выпил, ушел. Другой зашел, потанцевал, увидел на столе, потом ушел. Так накопилось.

В вопросе разницы между чемпионатами России и Украины с Милевским согласны не все – например соотечественник Артема и бывший полузащитник «Амкара» и «Ворсклы». Он считает, что РПЛ сильнее УПЛ в 10 раз – и вот почему.

Зато в чемпионате Украины умеют болеть так, как не умеют нигде: только взгляните, как красиво поддерживают команду фанаты «Карпат». Мангал, сосиски, пиво – и все прямо на трибуне!

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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