Агент Малик Арутюнов в интервью Анару Ибрагимову рассказал, как Федор Смолов и Артем Дзюба могли переехать в турецкий чемпионат, но не сделали этого, а также раскрыл пророчество Станислава Черчесова.

СМОЛОВ

Ad

– Смолов реально мог оказаться в Турции?

ЧМ. Квалификация. Европа Самая крупная победа и уникум Карпин. Рекорды России с Кипром 11/11/2021 В 21:17

– Мог, конечно. К нему был интерес. Мы общались с Германом Ткаченко. Что это был за диалог? Смоловым интересуется «Бешикташ», рассматривают как замену Дженку Тосуну. Его в «Эвертон» продали. Герман тогда честно сказал: «У Смолова прерогатива – Бундеслига и английская Премьер-лига. Про «Вест Хэм» тогда разговоры шли. Я и Хашигу звонил в «Краснодар». Герман об этом знал.

– Какая цена была на Смолова?

– В районе 12-15 млн евро. Его даже приглашали в декабре с Ткаченко в Стамбул посмотреть город, стадион, базу. Когда футболист приезжает в Стамбул, в принципе они на это и надеются. Но Смолов уже в отпуск собирался. После этого еще спортдир «Фенербахче» Эмре Белезоглу звонил Ткаченко, тоже интересовался. В аренду на тот момент нереально было: «Локомотив» бы его не отпустил. Купить? Фэйр-плей – финансовые проблемы у «Фенербахче» были.

ДЗЮБА И ЖУЛИАНО

Артем Дзюба и Жулиано, сезон-2016/17 Фото: Getty Images

– Это было второе пришествие Константина Сарсании «Зенит». Манчини тогда принял клуб. Он тогда не видел в составе Дзюбу и Жулиано. С Константином у нас были хорошие отношения. Он говорит: «Посмотрите, попробуйте в Турции по Дзюбе и Жулиано». И «Фенербахче» дней пять думал по Дзюбе, но они взяли Роберто Сольдадо. А по Жулиано сказали: «Подумаем, посмотрим, нужна эта позиция или не нужна». И параллельно я тогда его в «Трабзонспор» предложил президенту Мухаррему Усте. У них с Сосой зашли переговоры в тупик. Ну и буквально вечером президент клуба отправил тренеру Жулиано. И через два часа, как тренировка закончилась, тренер сказал: «Конечно, хотим». И «Трабзонспор» начал отправлять предложения лучше, чем «Фенербахче», в финансовом плане.

Правда до Дюкова они поздно дошли. Я не знал об этом. Хотя тогда Дюков занимался трансферами на выход в «Зените». Я тогда Арсену Минасову позвонил: «У тебя же с Дюковым есть отношения? Отправь ему, пожалуйста. А то непонятно». Жулиано сам хотел больше в «Фенербахче». В «Зените», прежде всего, смотрели на предложение. Сарсания старался отозвать футболиста с медосмотра «Фенербахче» назад в Питер. И мы должны были полететь с президентом и главным тренером убедить Жулиано перейти в «Трабзонспор». Он прилетел в Стамбул, его встречали болельщики, но вышел он через черный вход. И объявили, что из-за безопасности (в Турции произошла попытка госпереворота – Eurosport.ru). Но, конечно, в Стамбуле хорошая база, сервис на высочайшем уровне у «Фенербахче». Выиграл в итоге «Зенит» и Сарсания: не в аренду отдали за 1 миллион + 6, а за 7 миллионов продали.

КУЛИБАЛИ

– Знаю, что Селюк предлагал Кулибали в «Кубань». Но у них тогда с Доронченко было соперничество. Потом ребята из «Генка» давали Кулибали трубку, он со мной разговаривал: «Я бы приехал в Россию. В тот же «Спартак» я хотел бы приехать». Он говорил мне по телефону. Если сейчас спросишь, понятно, скажет: «Я такого не помню». Через три месяца его продали в «Наполи».

ЧЕРЧЕСОВ

Станислав Черчесов и Александр Прудников, 2008 год Фото: Getty Images

– У Черчесова после увольнения из «Спартака» в 2008-м было очень тяжелое психологическое состояние. Был к нему большой негатив со стороны всех: болельщики в основном, агенты, руководители клубов. Мы с ним много общались и виделись. Но я до сих пор помню: на четвертьфинале ЛЧ ЦСКА – «Интер» (сезон-2009/10 – Eurosport.ru), когда Слуцкий принял армейцев, там он стоял и говорил: «Майкл, я буду тренером сборной России на домашнем чемпионате мира!» Он такой целеустремленный, сам себя сделал. Прет. С харизмой.

Сборной России теперь рулит Валерий Карпин, команда рискует не поехать в Катар. Вот что может ждать ее в стыковых матчах.

Дзюба пока не дружит со сборной Карпина. А нужен ли он там?

ЧМ. Квалификация. Европа Капелло исключил Дзюбу из сборной в 2014-м. Его раздражал юмор Артема 11/11/2021 В 09:00