В «Химках» снова весело. В конце октября подмосковный клуб расстался с главным тренером Игорем Черевченко. Почти месяц команда оставалась без коуча, пока не стало известно, что тренировать ее вернется Черевченко. Что происходит в подмосковном клубе?

22 октября

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«Химки» на выезде разгромно проиграли «Динамо» в 12-м туре РПЛ. В день рождения великого Льва Яшина московская команда не могла разочаровать болельщиков и выиграла со счетом 4:1.

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После матча депутат Госдумы и куратор «Химок» Роман Терюшков дал оценку разгрому на «ВТБ Арене», который стал для подмосковного клуба уже пятым в чемпионате России сезона-2021/22. Говоря о поражении, Терюшков в выразил недовольство решениями Черевченко.

Даниил Фомин («Динамо») и Максим Карпов («Химки») Фото: Getty Images

«По игре, конечно, уступили. Был неправильно выбран стартовый состав. Ошибки привели к первым двум голам. Последние 15 минут стало что-то получаться, но было уже поздно. Решения были запоздалые, на мой взгляд.

По-моему мнению, в стартовом составе должны были быть другие игроки – Глушаков, Стоинович, Сабович. Тот же Кирилл Боженов. Странные решения. Но тренер [Игорь Черевченко] принимает их, это его сфера ответственности и внутренняя кухня. Мое мнение – наверное, состав был определен неверно», – сказал Терюшков Sport24.

24 октября

Спустя 2 дня после разгрома от «Динамо» и критики куратора «Химок» из Госдумы стало известно, что Черевченко покидает пост тренера подмосковного клуба. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщил «РБ Спорт». Спустя сутки Терюшков подтвердил эту информацию в телеграм-канале.

«Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время, по итогам прошедшего сезона был достигнут лучший результат за всю историю существования клуба. Хочу сказать ему большое спасибо за проделанную работу. Уверен, что в ближайшее время мы увидим его во главе одного из самых топовых клубов.

Мы же идем дальше. Наш вектор развития со ставкой на доморощенных спортсменов меняться не будет. ФК «Химки» – один из самых молодых в РПЛ, и мы намерены открывать новые звезды. К предстоящей игре с «Уралом» и кубковой встрече с «Балтикой» команду будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов», – написал Терюшков.

Игорь Черевченко Фото: Getty Images

Позже уход из «Химок» прокомментировал сам Черевченко. В интервью «Матч ТВ» он заявил, что расстался с клубом на хорошей ноте: «Все мирно, спокойно, приятно. Дела Ющенко не передавал, попрощался с командой, было небольшое собрание перед тренировкой. Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну.

Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов, – ерунда, чушь, фейк. Самое запоминающееся в «Химках» – это когда мы выбирались из хвоста таблицы в середняки».

Правда, журналист и инсайдер Иван Карпов писал, что с увольнением Черевченко не все так просто: к тренеру были претензии за то, что в состав не проходил Илья Садыгов, который является сыном одного из акционеров подмосковного клуба Туфана Садыгова. Но генеральный директор «Химок» опроверг эту информацию.

13 ноября

Через три недели после расставания с Черевченко «Химки» так и не обзавелись новым тренером – работу с клубом в статусе исполняющего обязанности главного продолжил Игорь Ющенко из молодежки. Зато в медиа появились кандидаты на вакантный пост: по информации «РБ Спорт», подмосковный клуб рассматривал двух коучей.

Один из них – Михаил Галактионов, работающий в молодежной сборной. В случае прихода в «Химки», ему предстояло совмещение постов. Другой претендент – экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Массимо Каррера Фото: Getty Images

По итальянцу, правда, почти сразу последовало опровержение от агента Марко Трабукки и Терюшкова.

«Это неправда. Может быть, те, кто распространяет подобные слухи, найдут нам деньги на оплату этого специалиста? У людей много фантазий в голове. Нужно быть реалистами, когда делаешь подобные заявления», – сказал Терюшков в интервью «Спорт-Экспрессу».

17 ноября

Терюшков заявил, что клуб настроен поставить точку в вопросе нового главного тренера – его имя будет объявлено в пятницу. По словам Терюшкова, у подмосковного клуба будет российский коуч. Чуть позже последовал инсайд от «Чемпионата»: к назначению на должность главного тренера «Химок» близок бывший ассистент Массимо Карреры в «Спартаке» Роман Пилипчук. Сейчас он тренирует «Олимп-Долгопрудный», идущий 12-м в Олимп-ФНЛ – матч против «Торпедо» должен был стать для него последним перед назначением в «Химки».

Однако сам Пилипчук в интервью Sport24 опроверг информацию о назначении в «Химки»: «Со мной подпишут контракт? Это слухи. Я ни с кем не общался. Ко мне никто из «Химок» не обращался». Отрицал переговоры с экс-ассистентом Карреры и Терюшков: «Пилипчук? Ну, слушайте, пусть пишут».

18 ноября

Но самая неожиданная информация последовала дальше: «Спорт-Экспресс» заявил, что на пост главного тренера «Химок» вернется Черевченко. С увольнения коуча прошло 3,5 недели.

Главный вопрос – сколько Черевченко продержится в статусе главного тренера подмосковного клуба на этот раз.

Год назад в «Химках» уже происходила странная история с тренерами: накануне старта РПЛ Сергей Юран был отправлен в отставку после резкого интервью.

После возмущения словами гендира Юрана удалили из чата «Химок» в WhatsApp. А спустя сутки после отставки Сергею перекрыли доступ на клубную базу.

Источники: Sport24, «РБ Спорт», «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс», «Чемпионат».

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