Прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу в покушении на убийство и нападении на своего двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Напоминаем детали происшествия и утоняем, что грозит игроку московского клуба.

Что же произошло?

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Летом 2020 года Промес устроил вечеринку для родственников по случаю окончания сезона. Народ веселился с помощью крепких напитков, и в какой-то момент градус оказался настолько высок, что дружеские селфи в начале торжества сменились разговорами на повышенных тонах. В результате двоюродный брат Промеса получил серьезную травму колена – мощный удар ножом раздробил его коленную чашечку.

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Куинси Промес, «Спартак» Фото: Getty Images

И при чем тут Квинси?

Пострадавший заявил, что в конфликте участвовало несколько человек, но его порезал именно сильно пьяный Квинси. Двоюродный брат футболиста утверждает, что пытался разрешить конфликт без привлечения правоохранительных органов и не портить карьеру родственнику, но Промес отказался покрывать расходы на лечение. Более того, он заявил о непричастности к ранению брата. Родственник даже после этого решил оставить обстоятельства дела в кругу семьи, но в декабре заявление в полицию написал один из свидетелей потасовки.

Промес в самом деле не нападал?

Футболист ушел в несознанку, но существует несколько версий произошедшего. «Лично мне ясно, что Промес замешан в этом деле. Это он нанес удар ножом», – заявил голландский криминальный журналист Питер де Врис в программе Voetbaltijd. Еще один журналист Джон ван ден Хеувел отметил, что Квинси ударил пострадавшего и хотел сделать это еще раз, но сестра раненого выбила нож из рук футболиста.

По-прежнему неизвестно, что могло послужить причиной конфликта с такими зверскими последствиями. Voetbal предположил, что много лет назад пострадавший украл у матери Промеса драгоценности, но адвокат родственника футболиста опроверг эту информацию.

Какой ущерб здоровью нанесен пострадавшему?

Нож попал в место, где соединяется коленный сустав, то есть в коленную чашечку, и прошел через нее. Из-за этого парень теперь не может двигать ногой и разогнуть ее. Сложная операция не помогла – пострадавший теперь не может передвигаться без посторонней помощи и потерял работу. Он укладчик плитки и не сможет больше стоять на коленях. По прогнозам докторов, он никогда полностью не восстановится.

Что грозит футболисту?

Если вина полузащитника будет доказана, то ему грозит тюремное заключение до четырех лет. В этом случае многое будет зависеть от того, как прокурор квалифицирует действия орудовавшего ножом – попытка непредумышленного убийства или нападение. Рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. «В моей практике это одно из самых сильных дел, – говорит адвокат пострадавшего Джирард Спонг. – По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен».

Квинси Промес Фото: Getty Images

Сможет ли Промес отсидеться в России и избежать тюрьмы?

Если Квинси осудят, то контракт со «Спартаком» будет расторгнут, выплаты «Аяксу» прекратятся, но уже совершенные возвращены не будут. По контракту московский клуб должен платить каждые полгода.

Между Нидерландами и Россией нет соглашения об экстрадиции, но юристы убеждены, что футболисту придется вернуться на родину – он в любом случае не сможет играть в футбол.

Квинси уже как-то пострадал?

Кроме существенного удара по репутации, голландский суд арестовал дом полузащитника в Амстердаме, чтобы гарантировать выплаты пострадавшему и судебные издержки.

Как в «Спартаке» отреагировали на обвинения Квинси?

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов а адрес клуба не поступало. По нашей информации продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», – отметил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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