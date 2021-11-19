Переход в «Рубин» летом 2020 года казался важным шагом в карьере Олега Шатова, но проявить себя в Казани не удалось – сказался возраст. 31-летнего полузащитника затерзали травмы, начавшие носить хронический характер. «В последнее время только лечусь и не играю», – сокрушался футболист. В нынешнем сезоне Шатов дважды не доиграл даже первый тайм, поэтому расторжение с ним контракта и последующее решение о приостановлении карьеры мало кого удивили.

Последний матч за сборную Шатов сыграл еще в 2016-м, после чего его карьера стремительно угасала. Потеря скорости, неготовность перестраиваться под требования новых тренеров, аренды и, разумеется, травмы – в последние годы Олег перестал получать удовольствие от футбола. Хотя ему только-только перевалило за 30, но нужно помнить, что как футболист он созрел очень рано – в 15 лет.

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Многообещающий старт

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Олег начинал в мини-футболе – сверкал в юном возрасте в «ВИЗ-Синаре», а в 17 лет перешел в большой футбол, подписав контракт с «Уралом». Под прессом колоссальных нагрузок был нелегко – он признавался, что колени страшно трещали. Но Олег выдержал. 9+7 по системе гол+пас в сезоне-2011/12 привели его в амбициозный и денежный «Анжи». В Дагестане Олег получил возможность сыграть с Это’О, Виллианом, Буссуфа под руководством Гуса Ивановича Хиддинка – не каждому выпадает такой шанс.

Олег Шатов в матче Лиги Европы «Удинезе» – «Анжи», сезон-2012/13 Фото: Getty Images

В «Анжи» Шатов стал достаточно заметной фигурой даже на фоне звезд мирового класса, но и здесь порой по три недели лечил подколенное сухожилие. Начали проявляться не очевидные, но заставляющие задуматься маячки жуткой травматичности Шатова. После развала проекта Сулеймана Керимова Олег оказался в Санкт-Петербурге, где провел долгие и частично счастливые 7 лет.

Приближение заката

При Виллаш-Боаше дела шли суперски – тренер был в восторге от Шатова и не раз признавался, что с радостью забрал бы его с собой в Европу. Но секрет, пожалуй, был не в магии тренера – как раз в этот период Олег фактически не травмировался. Шатов, как показалось, научился уживаться в собственном теле и расцвел. Но так только показалось. В сезоне-2015/16 Шатов набрал 22 очка по системе «гол+пас», и все были уверены, что это будущий лидер сборной России, который поведет команду за собой на Евро, а потом и на домашнем ЧМ. Вдобавок, тренером национальной команды стал Леонид Слуцкий, который следил за Шатовым и симпатизировал ему еще со времен «Урала». Во Францию Олег действительно поехал основным игроком. Но чуда не произошло – не будем лишний раз вспоминать, как тогда выступила сборная и лично Олег.

К 2017-ому «Зенит» покинул последний из двух суперзвезд – вслед за Халком в Китай свалил и Аксель Витсель. Стало заметно, что Шатов не тянет без сильных партнеров. Того же Дзюбу обвиняли в том, что он зависим от Халка, но Артем стал лидером «Зенита» после ухода топ-легионеров, а Олег – нет. Хуже того: мышечные травмы Шатова стали обыденностью, и начиная с кампании-2016/17 он непременно пропускал один-два месяца в каждом сезоне. С 2016 по 2020-й Шатов пропустил из-за травм почти год.

Олег Шатов и Эрик Дайер бьются за мяч в игре Евро-2016 Россия – Англия Фото: Getty Images

В клуб пришел Мирча Луческу, который уже через несколько недель стал открыто критиковать Шатова. Ему не понравилась травматичность Олега. Тренер имел основания, но сам игрок не был тому виной. При Манчини стало очевидно, что организм Олега не совместим с футболом высоких достижений. Травмы не были последствием растренированности, физиотерапевтов тоже обвинить не в чем — Шатов травмировался в каждом клубе. Причиной мучений стали индивидуальные особенности организма, которые не поддаются никакому влиянию, из-за чего, естественно, возникают и психологические проблемы. На этом фоне Олег продолжил медленно, но верно затухать.

Точка невозврата

Из «Зенита», пожалуй, нужно было уходить раньше, но аренда в «Краснодар» случилась только зимой 2018-го. Дальше были слезы ценой в 10 миллионов рублей после гола в ворота бывшей команды и, собственно, все.

Из-за бесконечных повреждений с Олегом уже давно не происходило ничего яркого. Травмы – это часть футбола, но не каждый готов мириться с перманентным дискомфортом и постоянным нахождением на больничной койке. Здоровье – самое ценное в жизни каждого, и футболист решил поберечь свое. Мы всегда помним и ждем Олега Шатова на поле, желаем сил и успехов ему и его семье.

Помимо очевидных проблем с физическим здоровьем, видимо, не все хорошо и с ментальным. Олег не может быть лидером, болезненно реагирует на критику и нуждается в ободрении и одобрении, да и моральные силы на то, чтобы бороться с физикой, похоже, иссякли. Результатом всего этого стали решение и заявление футболиста. Олег Шатов – простой отличный парень, талантливейший футболист своего поколения, карьеру которого нещадно испепелили травмы. Очень-очень жаль.

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