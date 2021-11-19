Игроки маленьких провинциальных клубов редко получают ярлык «легенда». Про них говорят – ветеран, бывший футболист, старожил. Как будто легенда – слишком весомое слово для представителя крошечной команды. Но для местных жителей легенда – самое подходящее слово. Ведь что такое легенда – поэтическое предание об историческом событии. А для Самары бронзовые медали чемпионата России в 2004-м и разгром АЗ на «Металлурге» – это предание, которое передается уже через поколение. И Денис Ковба был частью этой легенды.

В 2004-м 12-летний я только начал следить за футболом. Когда до этого папа смотрел футбол по телевизору, мне тяжело было вникнуть в суть конфликта: какие-то испанцы из какого-то «Реала» играют с какими-то каталонцами – ну, и? Мне что за дело до них? Но потом папа отвез меня в Самару (мы жили в 100 км от нее) на матч «Крыльев» и «Локомотива».

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На западной трибуне ветхого «Металлурга» меня облили пивом. Когда забил Каряка, какой-то мужик так обрадовался, что заехал мне в нос локтем. Я никогда в своей жизни не слышал такого количества чудовищной матершины, от которой уши ребенка сворачивались в чебурек. Это был самый лучший день. Тогда я понял всю суть боления – есть свои и есть остальные.

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Денис Ковба против Дмитрия Сычева, «Локомотив» – «Крылья Советов» Фото: Getty Images

Мне по-прежнему были до лампочки «Барса» с «Реалом» и их вековые терки. Но я с упоением менял местами Соузу, Тихонова и Каряку в составе «Крылышек» в моде РПЛ для FIFA 2004. Я реально болел за команду, знал все про всех игроков. kc-camapa.ru – был домашней страницей у меня в Internet Explorer. Я терпел пьяных кузьмичей в разваливающейся «газели», которую арендовали для поездок на матчи в Самаре (один из забулдыг как-то раз даже выпал из нее на ходу, пытаясь помахать флагом).

Наверное, так и должно быть у ребенка. Это самый искренний и честный вид патриотизма – болеть за местную команду, которая играет именно для тебя, а не за какой-то далекий «Ливерпуль» и без причины ненавидеть «Манчестер Юнайтед», просто потому что так надо.

Открытый, веселый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет, – Андрей Тихонов о Денисе Ковбе.

Но единственное, чего у меня не было – формы, шарфа и автографов. Джерси в моем городишке не продавались, выпрашивать у отца шарф на стадионе мне было неловко, а караулить игроков после матча ради росписи я не мог. Мои кузьмичи не желали, чтобы водочка нагрелась в «газели», пока я жду каких-то тупых автографов от Максимки (так они звали бразильца Силву Леилтона).

В итоге жуткую паленую форму «Крыльев» мы с отцом откопали в соседнем городе. Шарф я таки выпросил. Оставались автографы.

Денис Ковба и Мигель Данни, «Динамо» – «Крылья Советов» Фото: Getty Images

Как раз в это время моя сестра переехала в Самару и оказалась в одной компании с Денисом Ковбой и его женой Надей. И тут на меня посыпался дождь из бесценных для подростка артефактов, которые сестра передавала мне от опорника «Крыльев». У меня появился автограф Максимки на белом квадратике бумаги. Я получил подписанную визитку Сержа Бранко с его французским, камерунским и даже агентским телефонами. Мы с пацанами постоянно угорали, что надо бы позвонить, но что сказать, так и не придумали.

А еще Денис Ковба передал мне совершенно роскошный постер с бронзовым составом «Крыльев», где расписались ВСЕ: Тихонов, Поляков, Бобер, Бут, Короман, сам Денис и, конечно, мой любимый Каряка. Так я узнал, что такое оргазм.

Денис был очень старательным футболистом. Всегда стремился к лучшей форме. Он был очень добрым и душевным человеком. Жалко его, выражаю соболезнования родным и близким, – Александр Тарханов.

Я представлял, как все мои кумиры после матча заходят в раздевалку. Слово берет Денис Ковба: «Так, парни. У моей знакомой есть брат, который фанатеет от нас. Я тут нашел постер – давайте все распишемся для него». И все игроки подходят по одному и зеленым фломастером царапают свои фирменные каракули для меня! Через несколько дней сестра сказала, что игроки возят такие постеры в машинах пачками, чтобы давать гаишникам, когда их тормозят. Плакат висел у меня на стене лет десять.

С возрастом то, что было невероятно важным в детстве, мельчает на фоне взрослых проблем. Ты все реже смотришь матчи, знаешь в лицо все меньше игроков. Твои любимцы детства заканчивают карьеры и будто исчезают. Статьи в «Википедии» заканчиваются записями о начале 2010-х и последнем трансфере. Сухие новости сообщают, что тот или иной кумир стал помощником тренера в Набережных Челнах или скаутом в Твери. Они будто уходят в прошлое при жизни.

Денис Ковба против Пабло Барриентоса, «Москва» – «Крылья Советов» Фото: Getty Images

Когда я узнал, что Денис Ковба умер от коронавируса, то на короткий момент снова ощутил себя ребенком. Этого не может быть. Он не может умереть – ведь он был одним из одиннадцати святых! Гуглишь все новости, читаешь все эпитафии бывших партнеров. Тарханов, Колодин, Тихонов и остальные – каждый рассказывает о том, каким светлым, трудолюбивым и добрым парнем был Денис Ковба. Через несколько минут приходит осознание и принятие. А внутренний ребенок снова обрастает взрослой толстой кожей.

***

Денис Ковба перешел в «Крылья Советов» в 2000 году. Александр Тарханов выбрал его за выносливость. Через четыре года Денис помог самарцам завоевать бронзу РПЛ и выйти в финал Кубка России. В следующем сезоне команда дома вынесла АЗ в квалификации Кубка УЕФА (5:3). Денис забил третий мяч и организовал победный четвертый гол.

После матча его похвалил даже коуч АЗ Луи ван Гал: «Я не разобрался в тактике соперников, но меня очень впечатлил Куба». За время пресс-конференции философ футбола неправильно назвал фамилию Ковбы несколько раз.

Денис стал рекордсменом «Крыльев» по числу матчей в чемпионате России в 2007-м: в 260 встречах белорус забил восемь мячей и раздал 10 ассистов. Его рекорд побил Антон Бобер (310 матчей).

После завершения карьеры Ковба работал в 2013-м в «Крыльях» в качестве тренера-селекционера и даже какое-то время жил на базе клуба из-за проблем в личной жизни.

В январе 2018-го Денис вошел в тренерский штаб «Витебска», где работал три года.

В 2021 году Ковба некоторое время жил в Санкт-Петербурге, испытывая проблемы с трудоустройством. Но осенью ему предложили работу детского тренера в одной из московских академий. Через несколько дней он заболел коронавирусом.

В ноябре 2021-го бывшего футболиста доставили в московскую инфекционную больницу №2. Ковба провел неделю в реанимации подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, но не справился с болезнью и скончался.

У Дениса от бывшей жены Надежды осталось двое сыновей – 14-летний Платон и 11-летний Захар.

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