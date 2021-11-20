Возвращение РПЛ из международной паузы порадовало огненной встречей 15-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком». Красно-белые уступили 1:2 и нырнули на 10-е место в турнирной таблице. После финального свистка Руй Витория бросился вместе с помощниками к центру поля и что-то долго объяснял главному судье Алексею Сухому. К решениям арбитра и правда возникают вопросы.

Судья Алексей Сухой и Руй Витория, «Краснодар» – «Спартак» Фото: Eurosport

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Ошибочная карточка Умярову

Чемпионат России Итальянский топ-фотограф Dario Bologna отснял форму для «Краснодара» 16/11/2021 В 13:54

В самом начале встречи, на 10-й минуте, Кофрие выдал неочевидную передачу верхом на находящегося рядом Умярова. Наиль скинул себе мяч грудью, но судья заметил игру рукой и выписал футболисту желтую карточку. На повторе видно, что арбитр не видел эпизод и лишь наблюдал спину Умярова. Мяч же попал то ли в грудь, то ли в плечо – но никак не в руку. Ошибочная карточка поставила под угрозу всю игру «Спартака», оставив опорного полузащитника команды с предупреждением.

Науршение Умярова, «Краснодар» – «Спартак» Фото: Eurosport

Эпизод прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «Единственное, с чем я не согласен с судьей – это желтая карточка Умярову. Там была четкая игра плечом, а не рукой. Виноват не Наиль, а Кофрие. У бельгийца мяч, он отдает пас Умярову, который идет в шею».

КАРТОЧКА УМАРОВУ – ОШИБКА? Да Нет

Почему не поставил пенальти на Ларссоне?

Эпизод с Ларссоном, «Краснодар» – «Спартак» Фото: Eurosport

Через несколько минут Сухой не поставил пенальти в ворота Сафонова. Ларссон с разворотом врывался в штрафную, уходя от защитников «Краснодара». Вильена выставил ногу и прописал Джордану ниже щитков. В момент столкновения игрок красно-белых неполностью находился в штрафной зоне. Арбитр заметил, что контакт произошел до входа футболиста в зону и позволил продолжить игру.

ФОЛ НА ЛАРССОНЕ – ПЕНАЛЬТИ? Да! Нет, но штрафной Нарушения не было

У игроков, зрителей и болельщиков тут же возник вопрос: почему Сухой не мог поставить штрафной удар? Где были судьи «у телевизора». Судьи на ВАР компетентны только в случае решения вопроса о пенальти/не пенальти. Нарушение на Ларссоне – не пенальти, ведь касание было перед штрафной. А моменты с штрафными уже не дело судей ВАР. Тут Сухой принимал решение самостоятельно.

Пенальти в ворота «Краснодара»

Пенальти «Спартака», «Краснодар» – «Спартак» Фото: Eurosport

Под конец первого тайма судья все-таки поставил пенальти. Сухой обнаружил нарушение в обоюдной борьбе Игнатова и Петрова. Игроки держат друг друга руками, после чего заваливающийся Петров утягивает за собой на газон Игнатова. Арбитр Игорь Федотов не согласен с решением Сухого: «Между Игнатовым и Петровым была обыкновенная борьба. Игнатов применял руки к Петрову, тот начал падать и, увидев это, сделал движение к нему и упал. Петров не нарушал правила против спартаковца, так что пенальти тут не было. Это обычная борьба, надо было продолжить игру».

Возможно, что Сухой отыгрался за спорный эпизод с Ларссоном и поставил 11-метровый при первой же удобной возможности.

МОМЕНТ С ИГНАТОВЫМ – ПЕНАЛЬТИ? Конечно Нет, нормальная борьба

Перебивание пенальти Соболева

Перебивание пенальти «Спартака», «Краснодар» – «Спартак» Фото: Eurosport

Но и назначенный пенальти не получилось реализовать сразу. До удара Александра Соболева в штрафную вбежал Черников, а Сафонов вышел с вратарской линии. Матвей отразил пенальти, но Сухой отменил взятие ворот и заставил футболистов переиграть 11-метровый. Со второй попытки Соболев пробил увереннее и сравнял счет.

ПЕРЕБИВАНИЕ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА САФОНОВА... заслуженное ошибочное

Желтая Гончаренко

Как только «Спартак» сравнял, игра заполыхала еще сильнее. Уже на 6-й компенсированной минуте первого тайма главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поднял ушедший в аут мяч и подал его Соболеву. Арбитр решил, что коуч «быков» тянет время и выдал ему желтую.

Дальше Сухой судил лучше?

Второй тайм оказался менее интенсивным. Сухой точно заметил нарушение на Ионове и поставил пенальти в ворота Селихова. Но в самом конце пожалел Умярова и не дал игроку «Спартака» вторую желтую за грубый фол на Черникове: Наиль в подкате протаранил стопу соперника. По всем правилам судья должен был удалить игрока. Возможно, Сухой вспомнил о незаслуженной желтой карточке в начале встречи.

Твиттер «Спартака» загорелся от странных решений арбитра. Но едкие посты не изменят турнирное положение команды - она уже 10-я.

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