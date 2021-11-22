Таймураз Карацев – примет того, как не нужно продолжать карьеру. На футбольном поле у Карацева не задалось, он совсем не ярко выступал за молодежные клубы Северной Осетии, в том числе за «Аланию» в сезоне-2012/2013. Тогда Таймураз отыграл 19 матчей, забил 4 мячей и получил 4 желтые карточки.

Не добившись больших успехов в спорте, футболист, которому сейчас всего 27 лет, повесил бутсы на гвоздь и стал телефонным мошенником. Он обманул шестерых профессиональных спортсменов. Злоумышленник представлялся именем хорошего знакомого жертвы, а затем просил перевести крупную сумму денег по номеру карты.

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Кто повелся на схему мошенника?

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Таймураз Карацев придумал схему, которая до последнего не подводила и помогала обманывать профессиональных спортсменов. Не устояли перед жалостливыми просьбами мошенника Карацева баскетболисты ЦСКА Кайл Хайнс (в 2020-м ушел в миланскую «Олимпию») и Семен Антонов, поигравший за несколько клубов РПЛ футболист Илие Чебану, тренер по карате Сергей Дьячко, а также футболистки Алсу Абдуллина из «Локомотива» и Юлия Бессонова из «Чертаново».

Действовал Карацев не один, у него был подельник, имя которого неизвестно. Оба молодых человека представлялись именами известных спортсменов и вымогали деньги у «коллег». Просили злоумышленники различные суммы: от пяти до ста тысяч рублей.

Как поймали Карацева и его подельника?

Преступная схема обманщика дала сбой только на народном артисте России Эдгарде Запашном. Гендиректору Большого Московского государственного цирка с неизвестного номера написал якобы боец MMA Алексей Олейник и попросил дать в долг 50 тысяч рублей. Запашный одолжил деньги, но позже понял, что его обманули, и рассказал эту историю в социальных сетях. Эдгар предлагал злоумышленнику Карацеву и его подельнику мирно решить ситуацию и попросил вернуть деньги, но этого не последовало.

«Эти люди застали меня в не самое удобное время. Злоумышленники обыграл все так, как будто мне пишет Алексей Олейник. Они попросили перевести 50 тысяч для сестры. Я спокойно перевел деньги, но после эфира понял: что-то не так. А эти люди были еще в онлайн. Я связался с ними. Они сказали, что они положенцы, мол, время такое. Я говорю им: «Не-не, мужики. Я вам даю одну попытку. Извинитесь и отправьте деньги обратно». Но этого не последовало. Я тут же написал заявление в полицию», – вспоминал Запашный.

Эдгард Запашный Фото: Instagram

Партнера Карацева по темному делу задержали благодаря знаменитому в прошлом теннисисту Михаилу Южному, который договорился о передаче ста тысяч рублей в офисе и вовремя приехал туда с полицией. При задержании мошенник полностью отрицал вину и уверял, что это Карацев заставил его участвовать в темных схемах и попросил забрать деньги.

К сожалению, не всех мошенников удается вовремя накрыть. Например, один хакер украл данные населения Аргентины – в том числе и Месси.

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