Ашот Хачатурянц избран президентом российской Премьер-лиги. Он исполнял обязанности главы РПЛ с 5 октября, когда пост покинул Сергей Прядкин. Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом, так что участники заседания единогласно проголосовали за Ашота Хачатурянца на должность нового президента лиги сроком на пять лет.

Хачатурянц стал седьмым главой РПЛ. Эту должность прежде занимали Виталий Мутко, Валерий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Сергей Прядкин. Ашот Хачатурянц с 2019-го также возглавляет судейский комитет РФС и с 2020-го входит в исполком РФС.

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Ашот Хачатурянц Фото: Getty Images

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После назначения новый глава российского чемпионата ответил на вопросы прессы.

Изменится ли ситуация с лимитом?

«На собрании рассказал, как прошел аудит. За месяц он был завершен, результаты для некоторых – неожиданные. Хотя понятно, что делать дальше. Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама программа – серьезный документ, который требует согласования со всеми клубами лиги. В трехмесячный срок мы получим обратную связь. Знаю, что была некоторая утечка материала, мы хотели взять амбициозные задачи, но пока это 20-30% стратегии, которая пойдет на утверждение.

Вопрос по лимиту стоит очень остро и давно. Этот вопрос действительно беспокоит клубы. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Лимит этот обязательно должен изменяться. Но пока мы не можем говорить о его полной отмене».

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Какие проблемы и вызовы видите в РПЛ прямо сейчас?

«Проблем много. Мы хотим повысить конкурентоспособность лиги. Она связана с конкурентоспособностью наших игроков, особенно молодых, и сборной. С выступлением клубов в еврокубках. Повышение конкурентоспособности и изменение структуры управления лигой.

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Мы введем понятие «проектный менеджмент». Думаю, в результате согласования стратегии мы выявим 5-6 проектов, каждый из которых будет курировать конкретный менеджер. И будет отвечать передо мной, как перед начальством. Это будет связано с отчетностью и таймингом работы. Внутри сейчас есть группа людей, которые фактически отвечают за организацию чемпионата: делегаты, безопасность. Эти блоки сохранятся, но новые вызовы, которые появятся через три-четыре месяца, будут управляться.

Другая цель – увеличение команд в еврокубках и повышение рейтинга в таблице коэффициентов.

Мы конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу возросло. Тинейджеры, которые играют во дворе, очень часто не интересуются РПЛ. Связано это с тем, что зрелищность некоторых матчей невысока. Мы будем бороться за увеличение охвата».

Почему Fan ID так важен?

«Пока прошло только первое слушание. Вы знаете, это инициатива правительства. Наша задача – довести до людей, которые принимают решение и разрабатывают, наверное, это Минцифры, условия, при которых мы не потеряем зрителей. Прозрачность, легкодоступность, переходный период.

Нужно понять условия, при которых мы не потеряем зрителей на стадионах. Сделать систему получения Fan ID прозрачной, иметь переходный период. Есть положительный опыт использования на ЧМ-2018. Наша задача – сделать этот процесс максимально понятным и открытым. Договорились, чтобы все обращения из Роспотребнадзора поступали лично ко мне. Чтобы я, как президент лиги, взаимодействовал с этой структурой. Сейчас это самая главная задача – не потерять зрителя.

Посетил матч «Ювентус» – «Зенит» в Турине. Пришлось пройти три проверки: билеты, ковид-пасс, рамки. И это при том, что у меня было приглашение от акционера клуба. А стадион все равно был полный. Нужно просто прийти к пониманию, для чего нужен Fan ID. Этот вопрос возник совсем не от хорошей жизни. а целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно.

Основа и прелесть футбола – фанаты [за воротами]. РПЛ будет оказана всяческая поддержка, чтобы облегчить получение Fan ID для них. Дискуссия поднята на очень высокий градус, но окончательного документа еще нет. Могу точно пообещать, что поговорю с представителями фанатов, когда документ будет выпущен. Лично постараюсь им объяснить важность этой процедуры».

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Будет ли перенос чемпионата на время стыков сборных?

Матч Хорватия – Россия Фото: Getty Images

«В Италии это решили за полдня. Интерес к футболу в нашей стране не меньше. Мы полностью заинтересованы, чтобы сборная России сыграла удачно в стыковых матчах. Ей будет предоставлено время. Куда переносить? Все будет зависеть от того, как наши клубы завершат групповую стадию еврокубков».

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Кто возглавит судейский комитет?

«Из судейства я не ухожу. По договоренности с руководством РФС, я буду присматривать за судейством. Вместо себя я рекомендую Павла Каманцева. Еще буду просить клубы РПЛ, чтобы я, как президент лиги, имел 17-й голос – наравне с другими клубами. Это имеет значение, и дело не в вопросе статуса. Мне кажется, это было бы правильным решением».

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