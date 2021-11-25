17 декабря 2021 года Госдума в третьем чтении окончательно приняла закон о паспорте болельщика. Fan ID точно надо получить, если хочешь в следующем мае посмотреть с трибун финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Но теперь ожидается, что и на все матчи чемпионата России со следующего сезона болельщикам потребуется очередное дозволение с «Госуслуг»: к QR-кодам добавится «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования».

Зачем нужен Fan ID?

Ad

Fan ID – инновация русских властей к Олимпиаде в Сочи. МОК требовал от России обеспечения максимальной безопасности, и организаторы Игр придумали персональные пропуска для всех посетителей. Через несколько лет чиновники внедрили систему на Кубке Конфедераций и чемпионате мира. ФИФА сомневалась, но согласилась в обмен на солидные пряники для фанатов: Fan ID приравнивался к визе в Россию, давал бесплатный проезд в общественном транспорте и между городами турнира.

Чемпионат России РПЛ ввела Fan ID. Технологии нет пока только у «Зенита» 17/03/2021 В 13:31

Чтобы получить карточку-вездеход болельщики скидывали российским властям персональные данные: гражданство, ФИО, дату рождения, пол, серию и номер паспорта и кем он выдан, фотографию, e-mail, реальный почтовый адрес, номера брони билетов на матчи ЧМ. Данные обрабатывали минцифры, министерства спорта и транспорта, а также МВД.

Улица Никольская (Москва) Фото: Getty Images

Принятие закона о паспорте болельщика в России три года спустя чиновники тоже объясняют безопасностью.

«Разве обеспечение безопасности – излишний контроль? Есть задача от государства обеспечить безопасность, чтобы никого не подорвали, не сожгли и не побили. Если люди даже посчитают, что государство должно устраниться – оно не устранится, потому что мы обязаны это обеспечивать. У нас даже в конституции об этом прописано», – заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Ему вторит олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и тоже депутат Госдумы Светлана Журова: «Система придумана, чтобы отлавливать буйных и опасных для общества нарушителей. Все драки и провокации на стадионах говорят о том, что это все не зря. Fan ID позволит идентифицировать нарушителей и провокаторов и пресечь повторение противоправных действий».

Кто просил ввести паспорт болельщика?

Но если главный приоритет – безопасность, то с ним законодатели опоздали на восемь лет. В 2013-м на матче РПЛ «Динамо» – «Зенит» было так жарко, что в голову Антона Шунина прилетел файер с трибуны. А через год случился легендарный забег фаната Гулливера и адок на «Петровском». С того момент крупных скандалов, связанных с болельщиками на трибунах, не было, а количество правонарушений неизменно падало вместе с посещаемостью РПЛ.

В последний до пандемии сезон-2018/19 матчи чемпионата России в среднем собирали 16 тысяч зрителей на трибунах. В сезоне-2020/21 среднее количество болельщиков упало в два раза до 7,8 тысячи. 120 матчей, которые уже прошли в текущем сезоне, собрали по 4 тысячи человек.

При этом за два года, с 2015-го по 2017-й, на футбольных стадионах было совершено 1900 административных правонарушений. Для сравнения – только за 2020-й суды в России рассмотрели 7,5 млн дел по административным правонарушениям.

Ашот Хачатурянц Фото: Getty Images

На этом фоне опустевшие стадионы выглядят тихой гаванью спокойствия и безопасности. Но российские власти все равно внедрили Fan ID. Возможно, их просили об этом клубы? Нет, боссам Премьер-лиги навязали решение и поставили перед фактом.

«Fan ID – инициатива правительства. Наша задача – донести условия, при которых мы не потеряем зрителей на стадионах. [Нужно создать] прозрачную систему получения, доступную. Иметь переходный период, чтобы это не сказалось на посещаемости, сделать процесс максимально открытым. Работа еще ведется, чтобы довести до людей, которые будут принимать решения, мнения всех клубов», – заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Гендир ЦСКА Роман Бабаев тоже лишь разводит руками: «Информацию по Fan ID приняли к сведению, но, к сожалению, это зависит не от нас. Надо подумать, как сделать так, чтобы болельщики в минимальной степени пострадали от этого. Вопрос серьезный, тяжелый».

Акция фанатов ЦСКА против Fan ID в матче 15-го тура РПЛ-2021/22 Фото: Twitter

Министерство спорта шлет лучи позитива: «Введение [Fan ID], наоборот, повысит посещение спортивных соревнований, если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий», – заявил замминистра спорта Андрей Федоров. По логике чиновника, чтобы привлечь зрителей, нужно создать для них бюрократическое препятствие при попадании на стадион, а не развивать сам футбол.

Почему фанаты против паспорта?

Болельщики ЦСКА уже продемонстрировали, как будут выглядеть трибуны после внедрения Fan ID. В матче 15 тура чемпионата России армейские фаны собрались на одной трибуне, а соседнюю оставили пустой. Там, где собралась толпа, повесили баннер «2021», там, где не осталось никого – плакат «2022». Намек прозрачный.

Но раз чиновники говорят, что все ради безопасности, да и вообще благодаря Fan ID стадионы заполнятся под завязку, чего болельщики переживают? «Если фанат нормально себя ведет и не нарушает закон, то он никак от этого не пострадает», – уверяет Светлана Журова. Депутат предлагает поверить ей на слово, но факты говорят обратное: во время предыдущих мероприятий с Fan ID даже примерным гражданам отказывали в проходе на стадион без объяснения причин.

Летом 2021-го врач-анестезиолог из Краснодара Павел потратил 100 тысяч рублей, чтобы отвезти семью на питерский матч России на Евро-2020. Дело оставалось за малым – забрать Fan ID, но…

«Мне, добропорядочному гражданину РФ, врачу высшей категории без приводов в полицию и стояний на учетах, не имеющему видимых разногласий с государством, было внезапно отказано в проходе на стадион. Ответ бездушной системы на мою сотню жалоб один: «Согласно правилам, органы безопасности в праве отказать в выдаче Fan ID без объяснения причин». Меня не пускают на футбол в моей же стране мое же государство», – возмущался в инстаграме Павел. Его проблему подхватили и растиражировали медиа, поэтому через пару дней вопрос решился. Но другим повезло меньше.

«Газпром-арена» во время Евро-2020 Фото: Getty Images

Болельщик «Спартака» Константин Сдобнов: приобрел билеты на матч Россия – Бельгия для себя и девушки, обновил осенью 2020-го Fan ID, который без проблем получал для ЧМ-2018. А за две недели до встречи, 28 мая 2021-го, получил СМС, что заявку на Fan ID аннулировали. При этом паспорт болельщика для подруги Константина остался в силе. Минцифры отказался от объяснений и сослался на обеспечение безопасности.

У Константина появилась своя версия причины отказа: «Мои социальные сети – единственное, к чему могли бы придраться органы. Моя работа долгое время была связана с политическим PR, а сейчас связана с взаимодействием с госорганами. В соцсетях я допускаю некоторую критику тех или иных действий органов власти».

Журналист «Чемпионата» Максим Пахомов тоже рассказал, как ему отказали в аккредитации на Евро-2020 по просьбе России: «Я стал искать штрафы, какие-то задолженности по налогам, вспоминать грехи на Кубке Конфедераций в 2017-м. Ничего. Посоветовали спросить у знакомых неофициально, дескать, вдруг что-то висит на тебе случайно. И да: намекнули, что зря я четыре года назад попался полиции на митинге (тот самый после фильма «Он вам не Димон»). Да и вообще не надо было туда ходить. Штраф за тот митинг давно заплачен, никаких проблем с другими аккредитациями (в том же 2017-м) у меня не было, да и никаких пересечений с полицией за все это время тоже. Но сейчас, видимо, вспомнили те грехи».

Смоленский журналист и адвокат Алексей Барановский тоже получил внезапный отказ в Fan ID: «Вспомнил эпизод из 2007 года, когда работал журналистом и поговорил с Рамзаном Кадыровым. Тогда в Южном Бутово появилась улица Ахмата Кадырова, из-за этого митинги проходили. И я задал Кадырову вопрос: «Как насчет того, чтобы в Грозном назвать улицу в честь псковских десантников?» Он ответил, что это отличная идея, и через несколько месяцев такая улица появилась. В следующем году на съезд меня не аккредитовали. Сказали, что я черном списке ФСО».

Барановский укрепился во мнении, что причина отказа – профессиональная деятельность, когда Fan ID не дали юристу Андрею Федоркову. «Общее у нас – мы оба адвокаты, которые занимаются политическими делами», – заключил Барановский.

Силовики решают, кому можно смотреть футбол

За всеми отказами стоят спецслужбы. В 2018-м под анкетой на выдачу Fan ID на чемпионат мира сообщалось, что персональные данные передаются федеральным органам исполнительной власти в области обеспечения безопасности – ФСБ. А на сайте Fan ID указывалось, что если болельщик получит отказ в получении паспорта, то это результат проверки ФСБ, и даже организаторы не знают, какую причину обнаружили силовики.

То есть после принятия закона о Fan ID стадионы могут закрыть не только для правонарушителей, но и вообще для всех, кто не нравится ФСБ. Не нужен даже повод в виде оппозиционных взглядов – ведь врача Павла из Краснодара не пускали без всякой причины.

По данным Baza, чиновники готовят приятные бонусы для тех, кто сам захочет сделать Fan ID до полного принятия закона. Например, их будут впускать на стадионы через отдельный вип-вход. Параллельно власти планируют возвращение пива на стадионы, чтобы залить им раздражение болельщиков.

ОМОН Фото: Getty Images

Но самый главный бонус, по данным Baza, – обнуление существующих черных списков людей, кому запрещено проходить на стадионы в России. Вероятно, власть планирует вышибать клин клином и с помощью допуска правонарушителей на стадионы бороться с другими правонарушителями.

На втором и третьем чтении законопроекта правительство само будет решать, на каких турнирах у болельщиков будут требовать Fan ID. В первую очередь паспорт болельщика введут на матчах РПЛ. Затем последует хоккей и баскетбол – КХЛ не против, президент РФБ Андрей Кириленко тоже. На международных турнирах проходка тоже потребуется: министр спорта Олег Матыцин уже подтвердил, что на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Питере в 2023-м потребуется Fan ID.

В результате получается, что низкая безопасность – не тот фактор, который вынудил Думу принять закон о паспорте болельщика. И клубы об этом не просили. Болельщики тоже против новых ограничений и бесконтрольных запретов ФСБ. Тогда зачем на реализацию никому не нужного проекта правительство выделило бюджет в 773,5 миллиона рублей? Значит, кому-то он все-таки нужен.

Чемпионат России «Нам не нужен Fan ID!» Фанаты «Локомотива» и «Спартака» объединились против системы 04/08/2018 В 20:41