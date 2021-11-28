Летом 2021-го российский футбол ждал отъезда одной из крупнейших звезд. Речь о Хвиче Кварацхелии, который мог покинуть «Рубин». Самый внушительный слух связывал грузина с «Тоттенхэмом»: казанцы даже отзаявили вингера из РПЛ, но позже пояснили, что причиной послужила травма.

Осенью Хвича просел по результативности. В чемпионате России вингер не забивал с 30 июля. После лета единственные мячи Кварацхелии пришлись на матчи сборной: 11 ноября грузин шокировал дублем Швецию.

Ad

При этом Хвича все еще полагается на дриблинг. Кварацхелия – второй игрок РПЛ-2021/22 по общему числу обводок за игру (5,7, больше только у Резиуана Мирзова, 5,8). Техника грузина превратилась в индикатор качества и самоотдачи. Чем лучше вингер изучит любимую область футбола, тем выше окажутся шансы на реальный переезд в Европу.

Чемпионат России В 2000-е в РПЛ верили в магию. В «Москве» работал шаман 18/10/2021 В 09:31

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

В «Рубине» Хвича играет инвертированного вингера: будучи правшой, грузин действует на левом фланге. Несоответствие края с рабочей ногой позволяет звезде легко выходить на ударные позиции – достаточно убрать мяч в удобную сторону.

На первый взгляд, Хвича играет в комфортных условиях. Парадокс: удобная позиция слегка ограничивает футболиста. На отдельных отрезках матчей вингер «Рубина» впадает в однообразие и обводит только в правую сторону. Лучший пример – игра с «Локомотивом».

В первом тайме Хвича предпочитал комфортный дриблинг вправо. Примеры пришлись на восьмую и 13-ю минуты. Скорее всего, в перерыве Леонид Слуцкий обратил внимание на однообразие. Во второй половине Кварацхелия стал чаще отрываться влево. На 66-й минуте нетипичное ускорение грузина закончилось пасом на Сеада Хаксабановича. После касания черногорца и ошибки чужого вратаря «Рубин» забил.

Хвича перед вторым голом «Рубина» в ворота «Локо»: обвел в левую сторону, нашел коридор для паса между соперниками Фото: Other Agency

Удачный прием Хвича повторил на 81-й и 91-й минутах – не сработало. В первом эпизоде Кварацхелия банально ушел в лицевую, во втором – быстро пробил во вратаря. Дриблинг грузина в левую сторону нестабилен.

Хвича слишком сильно привык к движению вправо, под рабочую ногу. При этом грузин может быть продуктивен и в рамках дриблинга в нелюбимую сторону – надо лишь выходить из зоны комфорта. Для уверенных рывков в нелюбимую сторону не нужно становиться амбидекстром (хотя, Кварацхелия забивал с левой «Уфе» – гол отменили). Необходимо лишь проработать движения.

Хвича Кварацхелия, «Рубин» – «Ракув» Фото: Imago

Еще Хвича не любит силовые обводки и часто падает от контакта. На 36-й минуте игры с ЦСКА Кварацхелия подступил к чужой штрафной, где встретился с Максимом Мухиным. Пока вингер думал, в какую сторону ускориться, оппонент навязал борьбу. Лидер «Рубина» рухнул на газон и запросил пенальти.

Другой пример связан с игрой против «Локо». На 34-й минуте Хвича пробросил мяч и обогнул защитника, однако почувствовал легкий стык с догоняющим и упал в надежде на штрафной.

Хвича огибает соперника, но падает из-за контакта с догоняющим Фото: Other Agency

Несмотря на внешнюю худобу, Хвича не самый субтильный игрок РПЛ. Грузин умело ставит спину, пример – 17-я минута матча с «Уфой», когда Кварацхелия отсек от мяча и заставил сфолить Вячеслава Кротова. Но в рамках дриблинга кавказец либо избегает контакта, либо валится с мольбами о свистке.

Как и любой техничный футболист, Хвича раскрывается при малейшей свободе. Ниже – эпизод из игры с «Локомотивом». Кварацхелия подобрал мяч в контратаке и оказался в окружении соперников, которые отбивались не слишком плотно. Вингер легко протащил владение и отпасовал партнеру, а «Рубин» по итогам выпада вступил в чужую штрафную.

Момент из матча с «Локомотивом»: Хвича подхватил мяч в начале контратаки и проскочил нескольких соперников, которые предложили вингеру немного свободы Фото: Other Agency

Наблюдения за Хвичей подвели к двум выводам. Во-первых, грузин не любит обводить влево, хотя иногда делает это эффективно. Во-вторых, Кварацхелия избегает силового дриблинга и падает при намеках на фолы. Пара особенностей не снижает ценность вингера для «Рубина», но подводит к скептической оценке будущего трансфера в Европу.

При переезде в топ-лигу Хвича рискует оказаться вторым Алексеем Миранчуком. В сезоне-2020/21 экс-игрок «Локомотива» приблизился к стандартам Джанпьеро Гасперини, но во второй европейской кампании притих. Бывшая звезда РПЛ привык творить без отягощений. Кварацхелия близок к похожей проблеме.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

В Европе с Хвичи спросят и силовой, и разнообразный дриблинг. В РПЛ Кварацхелии может хватать и постоянных обводок направо, и любви к чистым мячам. Зарубежные чемпионаты такой подход не простят.

Если Хвича хочет переехать в Европу и сохранить роль технаря, ему необходимо работать вне зоны комфорта. Действия лучших дриблеров планеты – Лионеля Месси, Эдена Азара – выстроены в том числе на обводках в сжатых пространствах.

Обвинять Хвичу в лени и легкомыслии не хочется – этому нет прямых доказательств. Но на глаз трансферные слухи и правда повлияли на Кварацхелию. Переезд в Европу реален, только к нему нужно приложить усилия.

Чемпионат России Слуцкий тонет в «Рубине». Его редко увольняли, но проблема в другом 16/10/2021 В 06:00