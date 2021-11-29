Главный матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» завершился скандалом – сразу после финального свистка были задержаны несколько сотен фанатов армейцев. Больше 3 часов болельщики провели на морозе – их долго не выпускали со стадиона, после чего в автозаках доставили в районные ОВД.

С чего все началось?

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На последних минутах матча фаны ЦСКА разожгли пиротехнику и устроили файер-шоу – стадион заволокло дымом. Масштабное использование пиротехники привело к настолько же масштабным задержаниям – сотрудники полиции заблокировали выход со стадиона для 408 болельщиков армейцев.

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«Все видели, что творилось на трибунах – были файеры. Минут за 10 до конца матча перекрыли все выходы и никого не выпускали – без объяснения причин. Трибуну А только отпустили, где не горело ничего», – рассказывал задержанный болельщик ЦСКА Дмитрий «Чемпионату».

Файер-шоу фанатов на матче ЦСКА – «Зенит» Фото: Getty Images

Фанатов держали на морозе и не выпускали с трибуны больше 3 часов. Задержанным не разрешали выходить в туалет. Также они были лишены еды и воды – сотрудники полиции запрещали передавать болельщикам что-либо.

«История не очень красивая, нас не выпускали с сектора даже в туалет. Говорили: «Писайте в стакан». Потом привели в подтрибунное помещение. Девушек и детей отпускали, инвалидов – тоже. Есть фанаты, которые проявили смекалку: покупали билеты на ближайший поезд, и их выпускали», – такие подробности поведал задержанный болельщик ЦСКА Дмитрий «Чемпионату».

На выходе с «ВЭБ Арены» фанатам предстояло пройти через коридор из сотрудников ОМОНа – болельщиков обыскивали, помещали в автозаки и доставляли в ОВД.

«Я переписывался со знакомыми, которые уже в отделении, там переписывают данные и ничего не предъявляют, так как предъявить особо нечего. Вроде должны отпускать, но делается это медленно. С нами поступили иначе: нас выставили в коридор, провели по стадиону и сняли паспорта на видео. Отвозить меня не стали, но переписали», – добавил Дмитрий.

Как сообщил журналист Василий Конов, полицейские вели себя вежливо по отношению к болельщикам. Другая интересная деталь – сотрудники недоумевали, почему им поступил приказ задерживать фанатов. «Болельщики ЦСКА отмечают корректность правоохранительных органов при погрузке в автозаки. Ребята по ту сторону трибун не понимают откуда пришел сигнал к погрузке и удивляются не меньше болельщиков происходящему, но приказ есть приказ», – написал Конов в телеграме.

Заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов в интервью «Матч ТВ» не смог ответить на вопрос о причинах задержания фанатов: «Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции».

Один из задержанных фанатов ЦСКА признался, что расстроен отсутствием поддержки со стороны клуба – такие же чувства и у остальных болельщиков.

«Сидим в кабинете. Сказали ждать. Хотят провести беседу. У всех переписали паспорт, отфоткали и откатали пальцы. Сидим – что еще остается. У многих фанатов настроение больше никогда не ходить на домашние матчи. Все чувствуют себя преданными клубом и брошенными», – сказал Сергей «Чемпионату».

Фанат на матче ЦСКА – «Зенит» Фото: Getty Images

Вслед за комментарием Уланова ЦСКА опубликовал официальное заявление, в котором осудил болельщиков, применивших пиротехнику – но не действия сотрудников полиции.

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны.

Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», – говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Зато меры, предпринятые полицией, резко осудила РПЛ – лига выпустила официальное заявление по поводу задержания фанатов ЦСКА и пообещала тщательно изучить послематчевый инцидент.

«Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники.

Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ Арене» меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом.

Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам. По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем».

Фанат на матче ЦСКА – «Зенит» Фото: Getty Images

Со стороны полиции подробных комментариев о произошедшем на «ВЭБ Арене» не поступало. Пресс-служба управления МВД по Москве сообщила РБК, что фанаты ЦСКА были доставлены в территориальные отделы полиции «для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», причиной стали различные правонарушения». При этом характер правонарушений и точное количество задержанных ведомство не уточнило.

Также стало известно, что на фанатской трибуне «ВЭБ Арены» во время матча не работали камеры видеонаблюдения – об этом сообщил «РБ Спорт». Позже информацию подтвердил президент РПЛ Ашот Хачатурянц: «Запросили отчет у органов, утром они его предоставят. Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жестко. Сейчас органы разбираются с классом файеров и дымовых завес. Плюс есть проблема с камерами».

При чем тут Fan ID?

Комментируя массовые задержания болельщиков, болельщик ЦСКА Дмитрий вспомнил о готовящемся введении паспорта болельщика.

«РПЛ и РФС – чего они скажут? Если будут жалобы, то будут реагировать, а так им выгодно Fan ID, чтобы не пускать на стадионы. Те, кого перепишут, станут потенциально теми, кому не выдадут Fan ID», – сказал болельщик.

Во время матча фанаты ЦСКА и «Зенита» выразили протест в связи с готовящимся введением паспорта болельщика. Болельщики обеих команд устроили перекличку – трибуны по очереди скандировали: «Нам не нужен Fan ID».

Госдума приняла законопроект об обязательном Fan ID при посещении спортивных мероприятий в первом чтении. При этом текст закона не предусматривает конкретные соревнования. Несмотря на то, что закон еще не принят, Минфин уже выделил деньги в бюджете на внедрение этой системы. Впрочем, принятие закона может состояться еще до конца 2021 года.

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Источники: «РБ Спорт», телеграм-канал Василия Конова, «Чемпионат», «Матч ТВ», РБК

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