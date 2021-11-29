Николай Рассказов упорно рвется в список легенд «Спартака». Ранее защитник устроил топовый перфоманс с «Наполи» в Лиге Европы, а в игре с «Уфой» вышел на замену, за 15 минут заработал две желтых карточки и оставил команду в меньшинстве.

Вспомнили, кто еще в РПЛ уходил красиво с поля, не дотянув до финального свистка.

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Роман Широков

Лига Европы УЕФА «Я никого не убивал». Рассказов – об ошибках с «Лестером» 20/10/2021 В 20:31

Полузащитник поиграл почти во всех топ-клубах России и нигде так и не нашел общий язык с болельщиками. Но отношения Широкова с фанатами «Зенита» – отдельное искусство. Неугомонный хавбек называл болельщика «дебилом», а также призывал всех недоброжелателей смотреть футбол дома.

Роман Широков против «Волги» Фото: Getty Images

Следующая глава сложных отношений была написана в мае 2013 года. «Зенит» обыграл нижегородскую «Волгу» 3:1, а окончательный счет на 91-й минуте установил вышедший на замену Широков, который запомнился не столько забитым мячом, сколько провокационным празднованием. Футболист ответил на свист собственных болельщиков средним пальцем, за что получил прямую красную.

«Я мог бы понять свист, когда выходил на замену. Но не могу понять оскорблений в адрес игрока команды, за которую эти люди болеют. Поэтому, когда я забил, эмоции зашкаливали», – объяснил поступок Широков. После игры болельщики пытались настигнуть обидчика и разобраться с ним, но вовремя вмешалась полиция. Тренер «Зенита» Лучано Спаллетти всячески оправдывал игрока, но КДК все равно дисквалифицировал хавбека на два матча.

Бруно Фукс

22-летний Фукс – главная трансферная загадка современного ЦСКА. Бразилец приехал в Россию в 2020 году, травмировался в первом матче и облюбовал на целый год армейский лазарет. Полноценный дебют Бруно за стартовый состав случился только через год – болельщики забудут его не скоро.

В 15-м туре РПЛ-2021/22 москвичи принимали дома «Химки», которые уже на 16-й минуте заработали пенальти и оставили соперника в меньшинстве. Неуклюжий защитник завалил в собственной штрафной форварда Кемаля Адеми и досрочно покинул поле. К счастью для Бруно, Адеми промахнулся с точки, а ЦСКА зацепился за ничью по итогам матча.

Хетаг Хосонов

В сезоне-2017/18 в игре с «Локомотивом» 19-летний хавбек Хетаг Хосонов дебютировал в стартовом составе ЦСКА. Но насладиться в полной мере дебютом янгстеру не удалось, так как на 49-й минуте суровый Сергей Карасев удалил игрока за две желтые – фол на Тарасе Михалике стал последней каплей.

Хетаг Хосонов, ЦСКА Фото: From Official Website

Покидая поле, Хосонов не фильтровал эмоции: «Я даже не тронул его, ***, ** твою мать». Через некоторое время Хетаг станет героем мема «Тупо Хосонов». Сейчас футболист помогает Спартаку Гогниеву вывести «Аланию» в высшую лигу.

Эмануэль Эменике

В 2012 году форвард «Спартака» стал центральной фигурой матча с «Зенитом». Нигериец сравнял счет с сине-бело-голубыми, но запомнился последовавшим празднованием: игрок начал похлопывать себя по предплечью руки, а арбитр нашел жест оскорбительным и влепил красную карточку.

Эменике www.spartak.com Фото: From Official Website

Эменике уверял, что празднование было вдохновлено Самюэлем Это'О и объяснил его значение: «Мяч, который я забил «Зениту», был посвящен родителям. В моих венах течет их кровь, и я поблагодарил их за это». КДК отказался брать ответственность за эпизод и передал его рассмотрение Комитету по этике, который не увидел провокации в действиях нигерийца. Впрочем, Комитет не имел права отменять карточки, поэтому Эменике все-таки отбыл наказание.

Максим Глушенков

В 2019 году Глушенков переехал из «Чертаново» в «Спартак» вместе с Наилем Умяровым, но судьба двух товарищей сложилась по-разному: Наиль вовсю зажигает за красно-белых, пока Максим ищет себя в арендах.

Поиски привели форварда в «Химки» – Глушенков провел за подмосковный клуб всего шесть игр, но зато чуть не помог им обыграть «Спартак». В 29-м туре РПЛ-2020/21 Максим вывел «Химки» вперед в середине первого тайма, но через 10 минут намеренно ударил Айртона в пах и получил прямую красную.

«Спартак» в оставшееся время задавил «Химки» и унес волевую победу. Глушенков на следующий день извинился за проступок, но Айртон не простил форварда.

Лига Европы УЕФА Рассказов провалился с «Лестером». Но в этом виноват Федун 20/10/2021 В 18:54