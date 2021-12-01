Пресс-служба московского «Локомотива» прокомментировала слухи о гигантском гонораре бывшего главы отдела спорта и развития Ральфа Рангника.

«На первоначальном этапе «Локо» воспользовался услугами консалтингового агентства Рангника, чтобы подготовить стратегию развития клуба. Это было с февраля и до лета. Но уже начиная с июля, сотрудничество с компанией Ральфа закончилось, а сам он, как и другие члены его команды, подписали с клубом трудовые договоры.

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Когда Рангнику пришло приглашение от «Манчестер Юнайтед», то после разговора с руководством клуба было принято решение расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Отметим, что «МЮ» обращался не только к Ральфу, но и в «Локомотив» с просьбой отпустить его в Англию. Поэтому тут и не могло быть каких-то иных вариантов, кроме как согласиться.

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Вернется он в Москву или нет, будет зависеть от множества факторов. В первую очередь от того, каких результатов добьется команда под его руководством. Но, насколько нам известно, в Манчестере рассчитывают на Рангника вдолгую.

Ральф Рангник, «Локомотив» Фото: Getty Images

В завершении хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 млн евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф, и после его ухода, естественно, эти средства освободятся», – заявили в пресс-службе «Локо».

Ральф Рангник официально присоединился к «Локомотиву» в июле 2020 года в качестве руководителя отдела спорта и развития. В ноябре он покинул Москву и стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

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