Французский «Лион» продолжает рассматривать возможность приобретения форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

По информации Le Quotidien du Sport, «Зенит» не против продать Азмуна в «Лион» в зимнее трансферное окно, но с условием его аренды до конца сезона, стоимость которой предстоит обсудить.

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Азмун представляет «Зенит» с 2019 года, а до этого играл за «Рубин» и «Ростов». Контрактное соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца текущего сезона, в котором Сердар провел 14 матчей в РПЛ, забив 7 мячей и отметившись результативной передачей. Помимо этого, на его счету один мяч в четырех матчах Лиги чемпионов.

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Если условия продажи Азмуна в стадии обсуждения, то в «Локомотиве» рассказали , сколько бывший глава отдела спорта и развития Ральф Рангник вместе с 11 помощниками получал. Рангник покинул «Локо» ради работы главным тренером «Манчестер Юнайтед» спустя четыре месяца в Москве.

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