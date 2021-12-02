Центральный защитник Илья Кутепов в сезоне-2021/22 провел всего три матча в РПЛ, из них лишь один – осенью, плюс пара минут в Лестере. Почти постоянно находящийся в запасе футболист рассказал, какова у него реальная зарплата и готов ли он уйти, допустим, в ЦСКА или «Зенит».
– В апреле Black Mirror назвал зарплаты игроков «Спартака». Якобы твоя – 2,3 миллиона евро или 184 миллиона рублей в год. Как в команде отреагировали на этот слив?
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– У всех он вызвал большой интерес. Я воспринял абсолютно спокойно. Хочется людям обсуждать чужие деньги – пусть. Вопрос только в том, что это неправда. Моя зарплата меньше, чем там заявлено.
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– Во сколько раз? В два, полтора?
– Примерно на 30 процентов.
– Действующий на сегодня контракт ты подписал в 2018-м. Он на тебя повлиял в негативном смысле – испортил, снизил мотивацию?
– Нет, для меня деньги никогда не стояли на первом месте и не было приоритетом подписать контракт с огромной зарплатой. Важнее всего играть – так было и есть сейчас. Всегда вспоминаю, как лет в 14-15 получал зарплату десять тысяч рублей, пять из которых каждый месяц отправлял маме.
– Есть ли клуб, в который ты не пойдешь ни при каких условиях?
– Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть – я пойду играть. ЦСКА, Зенит – неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку». Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику – это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».
Артем Дзюба («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»)
Фото: Getty Images
– Еще хочешь уехать за границу?
– Ничего не исключаю. Если появятся варианты, почему нет. Я хочу играть. Европа – это хороший опыт.
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Источник – Sport24.
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