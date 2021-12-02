Фанатсуок объединение «Зенита» «Ландскорна» на официальном сайте объявило, что в знак протеста болельщики покинут стадион во время матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом». Такой жест болельщики сделают из-за инцидента, случившегося в игре сине-бело-голубых и ЦСКА.

«В ходе воскресного матча «ЦСКА» – «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам. Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов.

Ad

Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России: максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному – жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового. В связи с этим в знак солидарности с фанатами «ЦСКА» мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему. Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!» – гласит заявление «Ландскроны».

Чемпионат России Кутепов: «Если позовут играть – пойду. ЦСКА, «Зенит» – неважно» 10 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее фанатские объединения «Спартака» «Фратрия» и Supporters Group также объявили, что покинут трибуны на 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата». Кроме того, болельщики красно-белых полностью откажутся от визуальной поддержки.

«Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз», – сообщается на сайте «Фратрии».

«Призываем присоединиться к акции все трибуны стадиона «Спартак»: представителей активных движений, рядовых болельщиков, посетителей VIP-лож, каждого, кто отождествляет себя с футболом и неравнодушен к целенаправленному убийству фанатизма в России», – добавили представители Supporters Group.

Также акцию протеста пообещали поддержать фанаты «Ростова», «Рубина» и «Крыльев Советов» – соответствующие заявления появились в фанатских группах клубов «Вконтакте».

После матча ЦСКА и «Зенита» более 400 фанатов задержали на стадионе и продержали на морозе более трех часов. Что стало причиной инцидента

Чемпионат России «Зенит» готов продать Азмуна в «Лион» зимой 15 ЧАСОВ НАЗАД