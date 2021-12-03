17-й тур чемпионата России-2021/22 начался с неожиданного результата: «Зенит» дома с трудом избежал поражения от балансирующего на грани зоны вылета «Ростова» (2:2)

Причем петербуржцы к середине первого тайма горели 0:2: сначала Дмитрий Полоз засадил с 11-метровой отметки, а на 25-й минуте прогремел исключительно спорный гол Николая Комличенко.

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Сначала Игорь Калинин задержал пытавшегося убежать в контратаку Вендела – бразилец и сам распускал руки, а потом не стал бороться и предпочел апеллировать к судье. Спустя пару секунд крупный Комличенко почти хоккейным приемом в корпус уложил успевавшего первым к мячу Ярослава Ракицкого и свечой перебросил Михаила Кержакова.

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Видеоассистенты не были уверены, стоит ли засчитывать такой мяч. Арбитр Алексей Матюнин отправился лично посмотреть видеоповтор, не нашел ничего криминального в действиях ростовчан и указал на центр поля.

Что говорят профи?

Бывший арбитр, автор знаменитого телеграм-канала «Алё, реф» уверен, что Матюнин допустил ошибку: «Гол Комличенко нельзя было засчитывать по одной важной причине. Играть плечом в плечо можно, но мяч должен быть на игровом расстоянии. Мяч был высоко в воздухе. Важное условие не было соблюдено».

А вот еще один экс-судья – Игорь Федотов – согласен с Матюнином: «Зенит» хотел играть в футбол – пусть играет в него. Гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Там ничего не было ни при первом моменте – с Венделом, ни при втором с Ракицким. Вендел вообще тоже руки выставлял. Матюнин – мужик, который судит то, что видит. Так наш футбол станет лучше».

Среди бывших футболистов тоже нет единодушия, но здесь, скорее, просто верх берут клубные пристрастия. Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко сравнил прием Комличенко с регби: «Он локтем толкнул, а потом еще рукой добавил. Чистейший фол, ошибка судьи». А экс-ростовчанин Александр Гацкан считает, что все было в рамках правил: «Мяч идет вперед, они между собой борются. Один сильнее другого и все. Считаю, что фола не было. Чистая Англия».

С другой стороны, еще один экс-зенитовец Роман Широков нашел гол в ворота бывшей команды чистым: «Гол Комличенко отличный! Нормальная, контактная игра. В Европе такие моменты никогда не свистят. По мне, абсолютно нормальный гол. Наконец-то хотя бы в этом моменте наш арбитр показал европейский уровень судейства»

Сергей Семак и Артем Дзюба («Зенит») Фото: Getty Images

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после финального свистка лишь намекнул о своем мнении на счет решения Матюнина: «Я стараюсь не касаться темы судейства. Или хорошо, или ничего. Лучше ничего».

Что в итоге?

«Зенит» избежал поражения благодаря дублю Клаудиньо. На 31-й минуте бразилец засадил в девятку, а на 69-й реализовал пенальти, назначенный за руку Понтуса Альмквиста. Петербургский клуб опережает «Динамо» на 5 очков. Если в воскресенье бело-голубые дома победят идущую в зоне вылета «Уфу», то отрыв сократится до 2 баллов. А уже 12 декабря лидеры РПЛ сойдутся очно: в Москве.

«Ростов» же чуть-чуть оторвался от зоны вылета, но 2 балла точно не позволяют чувствовать себя в безопасности. Зато на следующей неделе южане принимают главного аутсайдера «Урал».

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