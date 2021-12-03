3 декабря в Санкт-Петербурге состоялся матч между «Зенитом» и «Ростовом» в рамках 17-го тура чемпионата России, закончившийся вничью – 2:2.

Активные фанаты питерской команды, как и заявлялось ранее, покинули «Вираж» на 60-й минуте игры.

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Данная акция прошла в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА, которое произошло после матча с «Зенитом» в прошлом туре. О намерении досрочно оставить трибуны, заявляли и поклонники других клубов РПЛ.

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