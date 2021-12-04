Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский выступил за объединение чемпионатов России и Украины. Артист считает, что это усилит конкуренцию в РПЛ.
«На сегодняшний день «Зениту» никто не может составить конкуренцию, поэтому нужно усиливать наш чемпионат России. Я против приглашения европейских команд в РПЛ, потому что «Зенит» будет не таким сильным, как нам кажется на сегодняшний день.
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Спорт – наша прерогатива, а Европа нам не нужна. РФС нужно объединить чемпионат Украины с РПЛ. Понимаете, «Зениту» нужен достойный конкурент. У украинцев замечательная футбольная школа, я видел как они играли на чемпионате мира в Мексике, это было прекрасно!
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Также Боярский высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе – по словам актера, он замечательно относится к футболисту.
«Думаю, он еще может принести достаточно много пользы «Зениту», карьеру ему завершать еще не стоит. Нет такого артиста, спортсмена, летчика или космонавта, который не успел уйти из жизни, а если он успел слетать в космос, но ушел рано – народный рейтинг никогда не упадет. Все равно мы все окажемся на небесах. Дзюба еще пригодится «Зениту», – сказал Боярский.
Не все считают, что РПЛ по силам равна УПЛ – например, Артем Милевский заявил, что Украина в плане футбола закроет Россию.
А вот соотечественник Милевского и бывший полузащитник «Амкара» и «Ворсклы» уверен, что РПЛ сильнее УПЛ в 10 раз – и вот почему.
Боярский считает, что «Зениту» нужен достойный конкурент, а в это время питерцы теряют очки с «Ростовом» из-за спорного гола. Нужно ли было его засчитывать? Мы разобрались.
Источник: «РБ Спорт»
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