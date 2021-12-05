Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии.
Коуч венгров Марко Росси, вероятно, покинет команду до истечения контракта в 2025 году, сообщает «РБ Спорт».
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Венгерская сборная не вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года, так как заняла четвертое место в отборочной группе I, пропустив вперед Англию, Польшу и Албанию.
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Интерес к Черчесову также проявляли в Бельгии. Конечно, это не национальная команда, а клуб. Но вполне солидный – в нынешнем сезоне он рубится в еврокубках и борется за чемпионство страны.
Один из соперников Венгрии, сборная Польши, получила в стыковых матчах Россию. Фанаты поляков очень довольны таким раскладом и уже собирают чемоданы в Катар.
Источник: «РБ Спорт».
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