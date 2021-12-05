Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов жестко отреагировал на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

В игре с грозненцами Соболева удалили на 32-й минуте после фола на Игоре Коновалове. Форвард извинился перед болельщиками красно-белых за удаление, но отметил, что, по его мнению, фол не тянул на красную карточку.

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«Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец», – написал Мурзагулов на личной странице в фэйсбуке.

В предыдущем туре «Спартак» вырвал ничью у «Уфы» – тогда красно-белые сравняли благодаря пенальти на 94-й минуте. 11-метровый заработал Соболев. «Вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар» и еще ряд кинопремий», – сказал Мурзагулов после той встречи.

Но генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не согласился с председателем. «Это высказывание следует считать только личным мнением Ростислава Мурзагулова, которое ни в коей мере не выражает мнение футбольного клуба «Уфа». Саша Соболев знает мое теплое отношение к нему и к его близким. Могу пожелать ему успешной карьеры без травм. Что касается красной карточки, которую ему показали, то мне бы очень не хотелось обсуждать судейство, тем более не в нашем матче, но по мне, это не удаление», – заявил Газизов.

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