Главным событием 17-го тура РПЛ стали фанатские акции протеста. Такой жест связан с массовыми задержаниями болельщиков ЦСКА в предыдущем туре чемпионата.

Запустили акцию протеста фанаты «Зенита»: перед игрой 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» объединение «Ландскрона» на официальном сайте объявило, что в знак протеста болельщики уйдут со стадиона на 60-й минуте. Именно это и произошло в пятницу на «Газпром Арене» – активные фанаты «Зенита», как и заявлялось ранее, покинули «Вираж» в середине второго тайма.

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При этом, когда фанаты уходили с сектора, стюард подошел к баннеру с надписью «Стадион не тюрьма, фанат не преступник» и начал его снимать. А главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал перфоманс болельщиков на пресс-конференции: «Людей поставили в такую ситуацию, что они просто не хотят ходить при такой организации матчей. Я понимаю болельщиков. Футбол – для них и фанатов.

Есть определенные правила, но все это можно решать другим способом. То, что произошло, – очень и очень странно. То, что болельщики обращают внимание акцией к этому вопросу, – факт. Я думаю, внимание они обратили, это точно. Я за болельщиков, которые приходят и поддерживают свои команды, при этом не нарушая правила».

Протестный флешмоб продолжился в Самаре – акцию поддержали болельщики «Крыльев Советов» и ЦСКА. Они покинули стадион еще до перерыва: фанаты «Крыльев» ушли на 14-й минуте, ЦСКА – на 20-й. При этом до матча игроки армейцев подошли к фанатской трибуне поддержать болельщиков – поскольку из-за перфоманса сделать это после финального свистка у них не было бы возможности.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поддержал болельщиков, досрочно покинувших стадион, а также выступил против введения Fan ID: «Я – не клуб, говорю за себя – поддерживаю их. Не понимаю, зачем было задерживать такое огромное количество людей. Тем более в непонятный погодных условиях. Было холодно, можно просто замерзнуть. Возмущен отношением к болельщикам. Даже просто к людям. Они необоснованно задержаны на морозе. Потом еще всей гурьбой доставлены в отделение. Не знаю, зачем это делалось, для кого.

Сталкивался с Fan ID. Это неудобно. Не дает любому нормальному человеку спонтанно пойти на стадион. Надо иметь этот Fan ID, заранее готовиться. Зная российскую действительность, у нас нет очереди на стадион. Не вижу в этом никакого смысла. Fan ID может отпугнуть еще больше болельщиков от футбола. Это нам не нужно. Есть другие способы бороться с этим вещами».

Акцию протеста поддержали и активные фанаты «Спартака» – они, как и болельщики ЦСКА, ушли с трибун на 20-й минуте матча с «Ахматом».

Болельщики «Спартака» покидают трибуны по ходу матча с «Ахматом» Фото: Getty Images

Поддержали флешмоб с досрочным уходом с трибун и на двух других стадионах Москвы – «РЖД Арене» и «ВТБ Арене». Активные фанаты «Локомотива» покинули стадион на 20-й минуте матча против «Урала». Аналогичным образом поступили фанаты «Динамо» – они покинули сектор перед началом второго тайма и оставили баннер: «Парни, мы с вами, но так надо!»

Также в акции протеста приняли участие фанаты тульского «Арсенала», которые покинули сектор на 71-й минуте. Выбор минуты не случаен: 71 – номер региона Тульской области.

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