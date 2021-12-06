10-е место, Ильзат Ахметов

ЦСКА, 4 млн евро

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Ильзат Ахметов (ЦСКА) против «Урала» Фото: Getty Images

Чемпионат России «Зенит» готов продать Азмуна в «Лион» зимой 02/12/2021 В 04:40

В 2018-м слухи связывали полузащитника с переходом в «Рому», но они не оправдались – Ильзат ушел в ЦСКА и подписал контракт на четыре года. Будущим летом соглашение истекает, но проблем с его продлением не предвидится. Ахметов почти не пропускает матчи и получает необходимое игровое время. Выступление за армейцев позволило 23-летнему игроку получить вызов в сборную России.

Ильзата такое положение устраивает, и в феврале перед возобновлением сезона он должен переподписать контракт.

9-е место, Магомед Оздоев

«Зенит», 5 млн евро

За годы в «Зените» Оздоев из игрока подмены превратился в важное звено полузащиты: в сезоне-2018/19 провел в РПЛ всего 16 матчей, а в следующих двух розыгрышах пропустил лишь шесть встреч. В этом году Магомед почти не играет из-за травмы, полученной в первом туре чемпионата. Она же может сыграть важную роль в его дальнейшей карьере.

По данным Sport24, футболист не хочет заново бороться за место в основе и готов летом бесплатно покинуть клуб. Выбор для продолжения карьеры у него отменный: контракт 29-летнему полузащитнику собираются предложить «Динамо», «Спартак», «Краснодар», а также клубы из Германии и Турции.

8-е место, Зелимхан Бакаев

«Спартак», 5 млн евро

Зелимхан Бакаев («Спартак») против «Лестера» Фото: Getty Images

В августе генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб, Бакаев и его агент вот-вот сядут и обсудят детали нового контракта, но затем история заглохла. С тех пор в медиа проскальзывали разные данные: якобы Зелимхан требует трехлетнее соглашение на 2 млн евро в год. Красно-белые готовы дать лишь 1,7 млн, поэтому переговоры затруднены. Сейчас непонятно, как сложится судьба 25-летнего воспитанника москвичей – поговаривают, что он может сменить столичную прописку на краснодарскую.

7-е место, Ярослав Ракицкий

«Зенит», 6 млн евро

Украинский защитник выступает в Санкт-Петербурге с 2019 года и с тех пор является лидером обороны. Ярослав не только классно действует у своих ворот, но еще зарекомендовал себя блестящим исполнителем штрафных и автором нескончаемого потока идеальных кроссов. Такой игрок не затеряется даже в топ-клубах Европы, но «Зениту» он, похоже, больше не нужен.

В мае 2021 года появилась информация, что Ракицкий покинет Северную столицу по истечении контракта летом 2022-го. Клуб якобы уже нашел ему замену – из «Галатасарая» бесплатно приедет бразилец Маркао. Такая ситуация вокруг Ярослава заставляет многих грустить, в том числе многолетнего фаната сине-бело-голубых Михаила Боярского: «Не хотелось бы, чтобы он уходил. Это будет печальным событием. Ракицкий – необходимое звено в «Зените». Такие же слухи ходили и про Азмуна. Будем надеяться, что это тоже не оправдается».

6-е место, Федор Смолов

«Локомотив», 8 млн евро

Федор Смолов («Локомотив») против «Урала» Фото: Getty Images

По словам представляющего интересы Смолова Германа Ткаченко, нападающий по-прежнему мечтает о выступлении в США, поэтому летом будет искать варианты перебраться за океан. Если этого не получится, то, с большой долей вероятности, Федор останется в «Локо».

«Ральф Рангник и Томас Цорн с ним уже говорили и сказали, что осенью вопрос обсудят и решат», – рассказывал Ткаченко. Первый из немцев покинул клуб, поэтому общение по контракту Смолова подвисло. Видимо, теперь работа по тому, чтобы оставить форварда в Черкизово, ляжет на плечи Цорна.

5-е место, Реми Кабелла

«Краснодар», 9 млн евро

В сентябре 2021-го Кабелла в интервью французскому изданию Peuple-vert.fr признался, что его переезд в Краснодар, возможно, был ошибочным: «Мне предложили все, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру. Все хотели, чтобы я остался – семья, руководство и тренерский штаб [«Сент-Этьена»]». Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным. Но мы уже не сможем этого узнать».

Сейчас разговоров о том, что полузащитник останется в России, нет. Его все чаще отправляют в различные клубы Европы, а последним направлением оказался «Бешикташ». В турецкой команде француз может заменить бразильца Алекса Тейшейру, который известен по выступлению за «Шахтер» и нескольким богатым годам в Китае.

4-е место, Артем Дзюба

«Зенит», 10 млн евро

Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Самого обсуждаемого футболиста России одновременно обожают и ненавидят в Санкт-Петербурге. После удачных матчей в исполнении Артема Сергею Семаку советуют короновать нападающего и ни на минуту не сажать на лавку, а после неудач – разрывают на части и рассказывают, что Дзюба уже ни на что не годен.

«Зенит» все еще не продлил контракт с экс-капитаном сборной, потому что ждет выполнения условия: по данным «СЭ», клуб и игрок переподпишут соглашение, если Артем проведет за сезон более 70% матчей. Сейчас на счету Дзюбы участие в 17 из 17 игр чемпионата и 5 из 5 – в ЛЧ.

3-е место, Виктор Классон

«Краснодар», 10 млн евро

Шведский вингер выступает за «Краснодар» уже четыре года и намерен продолжить выступление за клуб. В одном из свежих интервью он заявил, что не принял приглашение ПАОК из-за верности российскому клубу, а во время зимнего перерыва проведет переговоры о продлении соглашения. «Посмотрим, как настроен клуб. Мы будем вести переговоры, чтобы прийти к какому-то решению, пока не могу ответить более определенно. Пока же я настроен на то, чтобы отдавать всего себя «Краснодару» в ближайших матчах. Фокусируюсь на том, чтобы помочь команде здесь и сейчас», – поделился Классон.

2-е место, Самуэль Жиго

«Спартак», 11 млн евро

Самуэль Жиго («Спартак») против «Химок» Фото: Getty Images

Подписать новое соглашение с защитником «Спартаку» мешают два фактора: агент Мохамед Беншенафи заявил, что к Жиго присматриваются топ-клубы из Европы, и Саму хотел бы попробовать себя на более высоком уровне. А еще француз мечтает быть ближе к семье, с которой разъединен из-за выступлений в России. Если красно-белые не решат эти вопросы, то Жиго уедет куда-то далеко в поисках лучших условий.

1-е место, Сердар Азмун

«Зенит», 25 млн евро

Иранский нападающий вырос в большого игрока именно благодаря РПЛ: сначала заявил о себе в «Рубине», затем прокачался в «Зените» и готов выпорхнуть из клетки. Шансов, что в Питере найдут аргументы и оставят Сердара на будущий сезон, почти нет. «Лион» слишком настырно гоняется за форвардом, который устал заколачивать химкам и уралам. Боссов чемпионов России расстроит сам факт потери яркого игрока, как и его бесплатный уход – за Азмуна клуб мог выручить от 15 до 25 млн евро, а останется ни с чем.

У кого еще истекают контракты: Юрий Газинский («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Артур Юсупов («Сочи»), Станислав Крицюк («Зенит»), Алексей Сутормин («Зенит»), Мацей Рыбусь («Локомотив»).

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