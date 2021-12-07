Полузащитник «Динамо» и сборной Польши Себастьян Шиманьский отлично проводит сезон в России и даже привлек внимание одного из клубов английской Премьер-лиги.

Такой информацией поделился журналист Матеуш Борек в программе Moc Futbolu. Неназванный клуб АПЛ предлагал бело-голубым 20 миллионов евро, однако оффер был отклонен. По словам Борека, 22-летний поляк также находится в сфере интересов одного из ведущих клубов Бундеслиги.

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Шиманьский сыграл 16 матчей в чемпионате России-2021/22, в которых забил 5 мячей и добавил 6 результативных передач. «Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице и решает задчу выхода в Лигу чемпионов. Клуб не намерен сдавать позиции, поэтому нет никаких шансов, что он согласится на продажу своего лидера зимой. Контракт Шиманьского действует до 30 июня 2026 года.

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