Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб может прекратить свое существование из-за недостатка финансирования.
– Клуб может исчезнуть?
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– Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.
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– С кем был разговор?
– С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.
– Есть что сказать болельщикам «Уфы»?
– Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком, – сказал Мурзагулов.
Генеральный директор клуба Шамиль Газизов заверил, что «Уфа» не станет вторым «Тамбовом».
«Пока все не очень хорошо с финансированием, но мы держимся. Думаю, что ситуация изменится. Истории, как с "Тамбовом", не повторится. Есть ли деньги на зимние сборы? Да, мы отправимся в Турцию 9 января, сборы уже проплачены», – заявил Газизов.
Ростислав Мурзагулов недавно негативно высказался об Александре Соболеве, назвав игрока оскароносцем. Шамиль Газизов и в этой ситуации поспорил с коллегой.
Фанаты «Кубани» воскресили клуб – возможно, и у «Уфы» есть шанс.
Источник: «Спорт-Экспресс», РИА «Новости».
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