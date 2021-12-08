8 декабря скончался бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула. Ему был 61 год.

«Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», – сообщил официальный сайт ФК «Ростов».

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Тренерскую карьеру Гамула начал в 1992 году в «Таврии», в составе которой закончил карьеру футболиста. За прошедшие годы он возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье».

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В 2011 году Гамула перешел в «Ростов», где тренировал молодежную команду, а в 2014 году – основной состав. В 2017-м покинул клуб, но затем вернулся на два года на должность селекционера. В 2021 году был главным тренером команды «Гераклион» в дивизионе «А» чемпионата Москвы среди ЛФК.

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