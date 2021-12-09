За время, прошедшее со страшной новости – о смерти Игоря Васильевича – вышел уже миллион текстов. Гамулу вспоминали его друзья, одноклубники, коллеги и поклонники. Истории про любовь к шампанскому, игры после тусовок и прочие приключения, которых при жизни тренера и футболиста накопилось немало – всего этого было в избытке. И правильно – Гамула точно достоин таких оваций.
Но мало кто вспоминает его ростовский период – а ведь Ростов-на-Дону дал Игорю Васильевичу все. Карьера игрока и тренера, трофеи – все это прошло здесь. Как ни печально, даже умер он в Ростове – и взгляд на трагедию из этого города тоже должен быть. Пусть без историй про шампанское и границу, но в коротких зарисовках, которые помогут увидеть Гамулу иначе.
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Игорь Гамула, «Ростов»
Фото: From Official Website
Чемпионат России
Умер экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула. Ему был 61 год
Мне было 14 лет, когда я стал вникать в русский футбол. Это началось с финала Кубка России-2014, в котором играли «Ростов» и «Краснодар». Так как сам я ростовчанин, понятно, за кого я болел – «Ростов» выиграл после серии пенальти, а я остался с клубом до сегодняшнего дня.
В те времена я не особо следил за «Ростовом». Знал – да, есть такой. Матчи можно посмотреть по телевизору или на стадионе, новости – почитать на сайтах или в группе «Ростова» «ВКонтакте». За движениями в составе, на тренерском посту или тем более в руководстве наблюдать было незачем – я даже не знал, что это такое.
Но одна новость стрельнула – Миодрага Божовича, летом завоевавшего Кубок России (первый трофей для клуба), отпустили. Он написал заявление по собственному после поражения в Кубке от «Сызрани-2003». Временно порулить встал Игорь Гамула.
Эту новость я узнал от друга на прогулке – он с телефона показал великое видео «Игорь Гамула материт игроков» и сказал, что это новый тренер «Ростова». Я был в шоке – не от мата, конечно (с этим все понятно), а с того, что такой невысокий, тучный и шепелявый добродушный дядя возглавляет большой клуб, за который я болею. Да еще и видео было в таком качестве, что его бы по ИК-порту передавать вместе с «Виталей», а не на ютьюбе смотреть.
Игорь Гамула и Мусса Думбия после матча «Ростов» – «Урал»
Фото: From Official Website
«Окей, – подумал я. – Вот какой ты, русский футбол… Угарно. Буду следить». Смерть Игоря Васильевича заставила меня вернуться в 2014-й – и тут стало понятно, что «ржач и угар», судя по комментариям, новый тренер подарил не только мне. Что веселье – вообще-то, не константа для нашего чемпионата, а Гамула, вроде, новатор. Пришел, раздал хайлайтов и ушел.
Отработал тренер на уровне Семина. Семина в «Ростове», конечно – с одной победой в восьми играх. Зато за клубом все гарантированно следили – даже я начал посматривать, что там происходит. А Гамула оправдал ожидания, взорвав расистским скандалом. На пресс-конференции после единственного победного матча (против «Урала», 1:0) Игорь Васильевич на вопрос о возможном возвращении в клуб защитника Бенуа Ангбвы ответил: «У нас и так шесть черных, вы что, хотите мне седьмого? Я и так не знаю, куда от них деваться!».
На той же прессухе он дал еще один хайлайт: «У нас вообще была проблема: сегодня у нас пять русских игроков заболели, мы уже боимся – может, это эбола». И все в фирменном стиле – так, что можно было улыбнуться.
Конечно, я опять повеселился и в очередной раз не понял, что этот хохмач делает на тренерском посту – а Гамула потом долго разгребал последствия своих слов. Пересматривая сейчас ту пресс-конференцию, я понимаю, что в 2021 году все было бы куда хуже, и по делу. Но тогда это казалось смешным. Простые времена.
Игорь Гамула
Фото: Eurosport
В декабре Гамула логичнейшим образом покинул пост – с тех пор мне стало трудно ассоциировать его с должностью тренера. Но в клубе Игорь Васильевич остался, и очень надолго – вот только веселить публику уже не получалось. В «Ростове» настали другие времена: Бердыев, серебро, еврокубки, «Бавария», а потом и Карпин – Гамула просто затерялся среди таких глыб.
Но не полностью. Отсвечивать временами получалось – я не говорю сейчас о ютьюбе и других его делах, а скорее о появлении перед ростовчанами. Вновь для меня, уже повзрослевшего и понимающего, что к чему в футболе и «Ростове», Гамула открылся на каком-то из кубков «Матч Премьер». Там экс-тренер спорил о чем-то с Андреем Тихоновым, дружески шутя после напряженного матча со «Спартаком». Я порадовался, что в клубе, оказывается, есть человек, способный разрядить любую обстановку, просто собрав всех попить пива. Позднее выяснилось, что Гамула, сменивший в «Ростове» дюжину должностей, трудится тренером-селекционером.
Для меня это стало еще одним шоком. Гамула? Тренером-селекционером? Он, типа, ездит на матчи и составляет аналитические записки? Чуть погодя до меня дошло, что вряд ли – просто экс-тренера решили не бросать и держать поближе к клубу на должности. И хотя Арташес Арутюнянц, президент клуба, на эту тему особо не высказывался, вряд ли кто-то из болельщиков осудил бы его за Гамулу – в этом и магия.
Игорь Гамула, «Ростов»
Фото: From Official Website
Вспоминается матч «Ростов» – «Спартак» в апреле 2019 года. Его клуб решил сделать в стиле «Игры Престолов». Получилось круто и атмосферно, а главным хедлайнером вечера после Валерия Карпина стал Гамула в образе Джона Сноу. Игоря Васильевича транслировали даже на экранах «Ростов-Арены». В тот момент я почему-то обрадовался и повеселился, глядя на экс-тренера. А сейчас думаю, что это какой-то парадокс – не будь тогда Гамулы на стадионе, моя жизнь бы никак не изменилась. Но он был и точно поднял мне настроение. Игорь Васильевич хуже не делал – а лучше делал всегда. Грустно.
«Грустно» потом началось и у самого Гамулы. Он явно тосковал по тренерской работе (хотя тренером от бога точно не был, уж извините), о чем говорил и на «Коммент.Шоу», и просто где-то ненароком. Пробиться через Карпина было нереально, поэтому он ждал предложения на стороне и дождался. «Машук-КМВ» из Пятигорска пригласил Гамулу на работу. А тот собрался и поехал, но в итоге все оказалось фейком – просто какой-то Вадим Богомазов (якобы инвестор «Машука») зачем-то обманул всех.
Игорь Гамула («Ростов»)
Фото: From Official Website
Игорь Васильевич, при всей его жизнерадостности – человек не того калибра, чтобы спокойно переживать такие вещи: «Я в таком шоке нахожусь… С мамой плохо, ей 95 лет: не сегодня, завтра… Работы нет, ничего нет. Ситуация такая, что хоть бери да вешайся».
Каждый легко может представить, как на самом деле было обидно Гамуле. Мерзкая история, которую тренер явно не заслужил, в итоге оставшись и без работы в «Ростове». Болельщики просили его вернуть, когда история с мошенничеством вскрылась – но без результата.
Игорь Васильевич пропал, вернулся на ТВ сильно шепелявым и каким-то потрепанным –камбэк после «Машука» оставил тяжелое впечатление. Что с ним случилось — вряд ли кто-то уже узнает, но ему точно не было просто. Постепенно он набрал форму: выбирал лучшего игрока на «Матч ТВ», обычно на играх «Ростова», и чаще всего MVP становился ростовчанин. У клуба была жуткая весна почти без побед – но Игорь Васильевич как мог подбадривал через экран, обещая светлое будущее.
Гамула веселил публику – такое амплуа – но для ростовчан он делал больше. Приободрял, помогал, когда нужно, был примером оптимизма и амбассадором «Ростова». Для болельщиков клуба это очень большая потеря. Пока жил – иногда ничего, иногда весело. А когда умер – расстроил. Второго такого на Дону уже точно не будет.
Светлая память, Игорь Васильевич! В Ростове вас помнят по-особенному.
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