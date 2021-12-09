Алия, бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, заявила, что подала иск об установлении отцовства и взыскании алиментов с иранского футболиста.

«Я обратилась с иском к Сердару Азмуну об установлении отцовства и взыскании алиментов, так как после рождения нашей дочери в мае он отказался признавать отцовство. После обращения в суд мы вели с ним переговоры, чтобы решить эти вопросы с помощью мирового соглашения. В октябре и ноябре этого года мы с ним встречались, вместе с дочкой прилетали в Санкт-Петербург. Мы планировали добровольно пройти ДНК-тест, но ничего не получилось.

Ad

В последний момент он сказал, что не успевает, у него не хватает времени, даже потом он всегда будет занят. Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Он обещает мне помогать материально, но юридически это никак не закреплено. Меня беспокоит, что он может переехать в другую страну и ребенок останется без материальной поддержки.

Чемпионат России Дзюба, Бакаев и Азмун. Топы РПЛ, у которых летом истекут контракты 06/12/2021 В 11:37

По поводу алиментов – я просила его показать документы о своих доходах. Но он их не предоставил, хоть и обещал. Поэтому в суде помимо установления отцовства мной также заявлено требование по алиментам. Так как он не предоставляет мне никаких справок о своих доходах, пусть уже суд определяет, что положено ребенку по Семейному кодексу.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

На протяжении всего это времени с рождения дочери я надеялась, что мы сможем договориться мирно. Со своей стороны я сделала для этого все возможное. Я уверена, что он является отцом нашей дочери. Я в любой момент вместе с дочерью готова пройти все необходимые тесты. Если мы так и не сможем договориться мирно, я до конца буду отстаивать интересы дочери в суде.

Стараюсь ничего не читать по этому поводу, пытаюсь как-то с этим справиться. Не вижу никакой причины называть это выбиванием денег, потому что единственное, что я сейчас прошу, это ДНК-тест. Тест же покажет, чей ребенок. По итогам теста уже будем общаться о выплате алиментов. Какое здесь выбивание денег? Естественно, он мне присылает какие-то суммы ежемесячно. Но эта практика и обусловлена тем, что он понимает – это его ребенок. Он присылает деньги на содержание.

Мы общались с Сердаром на протяжении всего времени с момента моей беременности. С августа 2020 года мы все обсуждали. Мы продолжали общаться и после его переезда из Санкт-Петербурга. Мы и сейчас общаемся, но за весь период мы не смогли прийти к какому-то единому соглашению. Надеюсь, нам удастся это сделать», – заявила Алия.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает уже летом. А вот все топы РПЛ, которые могут стать свободными агентами уже через полгода.

Чемпионат России «Зенит» готов продать Азмуна в «Лион» зимой 02/12/2021 В 04:40