«Спартак» собирается продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.

Текущее соглашение 27-летнего футболиста истекает 31 декабря 2022 года. Как стало известно Metaratings.ru, стороны уже провели предварительное обсуждение по вопросу нового контракта.

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Однако к согласованию деталей клуб и игрок перейдут позже – согласно информации источника, «Спартак» собирается начать предметные переговоры с Селиховым зимой.

Лига Европы УЕФА Селихов – герой «Спартака». Взял 2 пенальти и втащил в плей-офф 11 ЧАСОВ НАЗАД

Отбитый Селиховым пенальти, который спас «Спартаку» евросезон, можно посмотреть здесь . Это сэйв точно того стоит.

А с кем «Спартак» может сыграть в 1/8 финала? В число потенциальных соперников красно-белых в плей-офф ЛЕ входит даже «Барса».

Лига Европы УЕФА Отбитый Селиховым пенальти, который спас «Спартаку» евросезон 12 ЧАСОВ НАЗАД