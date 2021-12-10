«Спартак» собирается продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.
Текущее соглашение 27-летнего футболиста истекает 31 декабря 2022 года. Как стало известно Metaratings.ru, стороны уже провели предварительное обсуждение по вопросу нового контракта.
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Однако к согласованию деталей клуб и игрок перейдут позже – согласно информации источника, «Спартак» собирается начать предметные переговоры с Селиховым зимой.
Лига Европы УЕФА
Селихов – герой «Спартака». Взял 2 пенальти и втащил в плей-офф
Александр Селихов стал главным героем «Спартака» по итогам группового этапа ЛЕ: вратарь начинал в запасе, а потом вернулся в основу, взял 2 пенальти и втащил красно-белых в плей-офф с первого места.
Отбитый Селиховым пенальти, который спас «Спартаку» евросезон, можно посмотреть здесь. Это сэйв точно того стоит.
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А с кем «Спартак» может сыграть в 1/8 финала? В число потенциальных соперников красно-белых в плей-офф ЛЕ входит даже «Барса».
Источник: Metaratings.ru
Лига Европы УЕФА
Отбитый Селиховым пенальти, который спас «Спартаку» евросезон
Лига Европы УЕФА
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