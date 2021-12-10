Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о будущем главного тренера красно-белых Руя Витории.
– Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?
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– Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь, – сказал Джикия в интервью «Спорт-Экспресс».
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Благодаря «Спартаку» Россия обогнала Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА. Насколько существенно преимущество перед плей-офф? Ответ – здесь.
Главным героем «Спартака» по итогам группового этапа ЛЕ стал Александр Селихов. Вратарь начинал в запасе, а потом вернулся в основу, взял 2 пенальти и втащил красно-белых в плей-офф с первого места.
Комментарии польских болельщиков после победы «Спартака» над «Легией»: они называют команду Руя Витории «слабой».
Красно-белые ярко отпраздновали выход в плей-офф Лиги Европы: насладись видео из раздевалки москвичей.
А с кем «Спартак» может сыграть в 1/8 финала? В число потенциальных соперников красно-белых в плей-офф ЛЕ входит даже «Барса».
Источник: «Спорт-Экспресс»
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