Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о будущем главного тренера красно-белых Руя Витории.

– Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?

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– Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь, – сказал Джикия в интервью «Спорт-Экспресс».

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