Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о внедрении Fan ID при посещении спортивных мероприятий на встрече со студентами Уральского федерального университета (УрФУ).

«Зажег петарду – будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определенный регламент, ты знаешь, на что идешь – потом не жалуйся. Не считаю, что получить Fan ID – это какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут.

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Если есть правила на стадионе, то они должны работать для всех одинаково. Какая бы команда и традиции ни были, ты приходишь на стадион, общественное место. Я помню раньше стулья жгли, сейчас вот петарды. Да, это все красиво, но будь готов потом посидеть до пяти утра на стадионе, а потом и в определенных организациях», – приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

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Также на встрече со студентами УрФУ законопроект об обязательном Fan ID прокомментировали бывшие игроки сборной России Дмитрий Сычев, Владимир Быстров и Александр Филимонов.

«Fan ID – это очень острый вопрос. Считаю, что на стадионе в любом случае на стадионе должен быть порядок. С нынешним уровнем безопасности, камерами нет никаких проблем, чтобы найти зачинщиков. Именно то, в каком виде сейчас хотят ввести Fan ID – мое личное мнение, что это чересчур», – заявил Сычев.

Дмитрий Сычев Фото: Getty Images

«Мы люди подневольные. Если руководство сверху принимает такое решение, что нужен паспорт болельщика, то я беру и иду в центр Fan ID, фотографируюсь пять минут, а через десять получаю этот паспорт и спокойно иду на стадион. Нет никаких проблем нет.

Если я не хочу ничего поджечь, взорвать и хулиганить на стадионе, то никаких дополнительных неудобств это не составит. То, что фанаты уходят – это их право. Они всегда чем-то недовольны, диктуют свои правила. В итоге должны остановиться где-то на середине, чтобы принять правильное решение», – считает Быстров.

«Всегда должен быть порядок. На стадион ведь приходят и дети, женщины – нужно думать и с этой точки зрения, а не только о фанатах, которые поддерживают команду на выездах, за границей практически постоянно. Все-таки нужно думать о простых болельщиках, которые не всегда, но приходят на стадион. Это двоякий момент, нужно найти компромисс, чтобы всех все устраивало», – сказал Филимонов

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