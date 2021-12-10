Фанатское объединение «Динамо» «Династия» объявило в инстаграме об организации сбора теплых вещей для бездомных перед матчем с «Зенитом», который состоится в воскресенье, 12 декабря.

«Перед матчем «Динамо» – «Зенит» вместе с благотворительной организацией «Ночлежка» мы организуем сбор теплых вещей для бездомных.

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В первую очередь необходимы: зимние мужские куртки, зимние ботинки и кроссовки в хорошем состоянии 42 размера и больше, также нужны рюкзаки (с работающими молниями) и толстовки (худи) предпочтительно больших размеров. Сбор вещей пройдет в брендированном микроавтобусе «Ночлежки», который будет припаркован у 5-го Гейта трибуны «Д», и начнется за полтора часа до стартового свистка, в 12:30.

Приходите на матч, поддерживайте нашу команду, давайте вместе сделаем этот день и этот декабрь немного теплее для всех! «Ночлежка» – межрегиональная благотворительная общественная организация, которая оказывает помощь тем, кто попал в беду. С 1990 года члены организации кормят, обогревают и защищают права людей без дома и регистрации», – сообщается в посте «Династии».

Поклонники команд считают, что это ответ на зенитовскую акцию в Санкт-Петербурге по раздельному сбору мусора «Фан-Променад» перед игрой первого круга с «Динамо» 29 октября. В том матче выиграл «Зенит» со счетом 4:1.

«Футбольный клуб «Зенит» реализует экологическую концепцию на разных уровнях – от стадиона до игровой тренировочной формы. На «Фан-Променаде» также откроется выставка футбольной формы «Зенита» последних пяти сезонов, которая изготовлена из переработанного пластика», – сообщалось тогда на официальном сайте «Зенита».

Матч состоится 12 декабря в 14:00 мск. «Динамо» уступает чемпиону страны 2 очка.

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