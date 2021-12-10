Встреча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» (Тула) либо будет перенесена на другую дату, либо пройдет по запланированному расписанию – в 16:30 по московскому времени 11 декабря – но без зрителей. Окончательное решение будет принято в субботу, в день игры.

Что произошло?

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Днем 10 декабря было сообщено, что матч ЦСКА – «Арсенал» не состоится в намеченный срок из-за плохой погоды (В субботу в Москве ожидается мороз от -14 до -18). Туляки не проводили предматчевых тренировок, армейцев вообще отпустили в отпуск.

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Однако вечером ЦСКА опубликовал уточнение: «В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд.

Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ПФК ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей. Приносим извинения нашим болельщикам за сложившуюся ситуацию», – сообщается в телеграм-канале армейцев.

«РБ-Спорт» написал, что РФС потребовал от РПЛ соблюдения регламента, который гласит: переносить игру командам можно, только находясь непосредственно на стадионе. В результате клубам пришлось срочно собирать футболистов, туляки отправились в столицу – в противном случае им грозило техническое поражение. Вечером они заселились в отель.

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