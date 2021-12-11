Итальянский тренер Паоло Ваноли в скором времени может подписать контракт со «Спартаком». Бывший ассистент Антонио Конте уже получил российскую визу, а на 17 декабря запланирована его презентация в качестве нового главного тренера «Спартака».

Известно, что коуч прилетит в Россию в среду или четверг. С итальянцем «Спартак» договорился еще в конце октября, поэтому выход красно-белых в плей-офф Лиги Европы не повлияет на будущее Руя Витории. Очень вероятно, что главным ассистентом Ваноли в «Спартаке» станет Марко Донадель, который в прошлом сезоне работал в молодежке «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды, сообщает телеграм-канал «СериАл с Кудиновым».

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Информацию отчасти подтвердил итальянски инсайдер Николо Скира. «Сделка завершена и подтверждена! Паоло Ваноли будет новым тренером «Спартака». Здесь нет ничего удивительного, информация появилась еще 16 ноября!» – написал Скира в твиттере.

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Чем Паоло Ваноли привлек руководство «Спартака» и где он работал, кроме как ассистентом Конте? Похоже, красно-белые снова остановились на спорной кандидатуре

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