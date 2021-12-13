«Вираж» и диктор – два источника шума на «Газпром-Арене». После переезда на новый стадион типичная характеристика домашних матчей «Зенита» – театральное представление с балконами и биноклями. Болельщики на Крестовском острове смотрят футбол, а атмосферу вытягивают только парни в голубых футболках за воротами.

Но когда-то было не так. С 1992-го по 2017-й «Зенит» преимущественно играл на «Петровском», на котором долгое время было все – пели всем стадионом, жгли файеры и растягивали баннеры. Это было совсем недавно, но куда же делось всего за четыре года? Как одни и те же болельщики из диких и олдскульных превратились в тихих и спокойных? Понять помогут автор телеграм-канала #ZenitCafe Алексей Новик, автор ютуб-канала «Рашен Football» Антон Ванюшов и журналист Павел Городницкий.

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«Петровский» – легендарный стадион с перекупами, ветром и агрессией

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«Петровский» – это про антикомфорт», – говорит Алексей Новик. У Павла Городницкого трактовка шире: «Нефильтрованный «Петровский» – это когда ты идешь на футбол, осознавая, что ты потратишь вечер в адском дискомфорте. Давка, ОМОН, тебя везде останавливают, но ты все равно идешь к своей цели в чашу стадиона. Только там вообще не лучше»

Стадион «Петровский», Санкт-Петербург Фото: Eurosport

Возле воды всегда холоднее, а прежний стадион «Зенита» окружен водой со всех сторон. Никакой крыши, «продуваемый всеми ветрами» – обобщенное описание от трех спикеров и всех, кто когда-либо был здесь на матче. «В декабре 2010-го я первый раз ходил на футбол в пресс-ложу. Было настолько холодно, что к перерыву матча у меня отмерзли ноги. Я еле дополз до пресс-центра» – говорит Антон Ванюшов.

Помимо этого – никаких туалетов, постоянные очереди, закрывающееся после свистка метро и вечные проблемы с билетами. «Раньше на стадион за билетами не ездили – их все скупали спекулянты. Обычный ритуал был приехать за несколько часов до матча и искать перекупщика», – вспоминает Городницкий.

Неудобный, очень холодный, антиуютный – на «Петровском» было все, чтобы отпугивать болельщиков и носить звание самого непосещаемого стадиона России. Но вместо этого почти на каждой игре были солд-ауты и огонь на трибунах. Как так?

Во-первых, это не просто футбольный стадион. Это такая же органичная часть города, как Зимний дворец или Невский проспект. Центр города, все рядом. «Петровский» – это классика Петербурга, легендарная и обжитая арена.

Во-вторых, у антикомфорта на «Петровском» была и хорошая сторона. Суровые условия для саппорта отсеивали лишних людей на трибунах – оставались только те, кто ради футбола готов был прилично пострадать. «Это было место для трушных болельщиков футбола и «Зенита», – резюмирует Павел Городницкий.

В-третьих вытекает из второго – готовые страдать ради клуба люди давали в разы больше атмосферы. Той самой, которую утратила «Газпром-Арена». Так что же потерял русский футбол? Ниже – концентрированный «Петровский».

«Петровский» Фото: Eurosport

• На старый стадион «Зенита» попадали, как в ледяную воду – воспоминание раз и навсегда. Алексей Новик впервые попал на «Петровский» в 10 лет: «Это было при Борисе Рапопорте, не очень времена, плохие результаты. Но матч поразил, атмосфера – огонь, все поют и танцуют. Ты как ребенок хочешь быть частью этого движения. Это очень сильные впечатления, шок в хорошем смысле». Павел тоже запомнил: «Мне было 11 лет, когда я впервые пошел на футбол. Это был первый матч Фатиха Текке. «Зенит» победил, и, хотя стадион не был заполнен, атмосфера была суперпраздничная. Я остался жутко доволен».

• «Петровский» – уют для своих. Во многом из-за узкого пространства – стадион расположен на небольшом острове, основной путь до которого пролегает через мост небольших размеров. Если на матч продавались все билеты, то на мосту гарантированно была сине-бело-голубая толпа: «Это было красиво. Как из советского кино, толпа шла на стадион, картинка в духе «один город – одна команда», – вспоминает Антон Ванюшов. Уже на этом островке люди могли пообщаться, встретить старых или новых друзей, выпить и перекусить – а потом радоваться победе или утешать друг друга после поражений.

• Гостям на старой арене было сложно. Шло сильное давление на футболистов: «Стадион был аскетичный и предельно негостеприимный. С первых же секунд разворачивали баннеры, устраивали перфомансы – все это часто накладывалось на холод. Когда «Зенит» подавал угловые, трибуны за воротами топали ногами, страшно вибрируя. Футболисты это чувствовали», – говорит Павел.

«Петровский» Фото: From Official Website

Болельщикам гостей тоже было непросто. «Я не думаю, что они [гости] боялись – выездные фанаты вряд ли чего-то боятся. Но им было тяжело, переболеть «Зенит» дома было нереально», – вспоминает Алексей Новик. На клуб работала даже сама проектировка стадиона: на небольшом островке с мизерным количеством вариантов входа затеряться фанатам соперника было тяжело. Знаменитый мост, ведущий на стадион, зачастую был ловушкой для болельщиков гостевых команд. Особенно, когда на «Петровском» играли другие клубы – фанаты «Зенита» иногда устраивали здесь диверсии, защищая свою территорию. Условному «Петротресту» или питерскому «Динамо» на стадионе были не рады.

Разводить болельщиков приходилось силами ОМОНа, про это рассуждает Антон Ванюшов: «Приезд гостей – специфическая история. Вход для всех был, по сути, один – пересечься мешал небольшой заборчик и полиция. Часто возникали конфликты, и, хотя иногородних фанатов охраняли, идти строем мимо армии болельщиков «Зенита» наверняка было страшновато».

История, прекрасно иллюстрирующая негостеприимность старой арены, прилетела от Городницкого: «В 2005 году Россия играла со сборной Латвии на «Петровском». Меня не было на том матче, но ходил отец. Он рассказывал, что на игру приехал какой-то латыш – купил билет на российский сектор, хотел просто посмотреть футбол. У него увидели латвийский флаг и пинками выгнали из очереди. В чашу он попал только к концу первого тайма. Меня после этого еще год не пускали на стадион».

• «Петровский» – очень камерный. Здесь опять играет роль размер, ведь на небольшом клочке земли спрятаться кому-либо было очень тяжело – и важные гости, и игроки были как на ладони. «Когда Роман Широков конфликтовал с болельщиками «Зенита», они просто подошли ко входу для футболистов, чтобы с ним разобраться. Это все было известно и доступно – настолько, что каждый на стадионе знал, в какую дверь заходит Миллер», – вспоминает Ванюшов.

Михаил Боярский Фото: Eurosport

Внутри стадиона все тоже было очень плотно, но вместе с тем по-домашнему. Известное явление – Михаил Боярский на трибунах «Петровского». Его там часто видели, но он не просто пиарился, актер действительно болел футболом. При этом Боярский не ходил в вип-ложу – сидел и смотрел игру вместе со всеми. И он был не единственным звездным болельщиком «Зенита» за пределами випок. Алексей Новик видел актера лично: «Каждую весну, на день рождения, мне дарили билет на центральную трибуну. Мне запомнился Боярский – он сидел неподалеку и с ним спокойно можно было обсудить игру. При этом обсуждал он зачастую горячо, переживал за клуб».

Холодный и некомфортный, неудобный, но одновременно домашний, атмосферный и камерный – «Петровский» вполне заслужил приставку «легендарный». Это стадион, с которым по вайбу очень тяжело было бы тягаться любой новой арене – но то, что получилось в итоге, уж слишком контрастирует.

«Газпром-Арена»: зона комфорта для питерских болельщиков

Новую арену в Питере ждали все. «Петровский» был хорош, но не без минусов. Поэтому и клуб, и футболисты, и в особенности болельщики ждали новый дом на Крестовском.

Строили стадион долго, со скандалами и переносами. В итоге болельщики дождались, вот только вместо троекратно увеличенного «Петровского» получился гигантский парк развлечений. Рядовой матч «Зенита» теперь проходит в тишине, заряжает только «Вираж», а апофеозом новой питерской футбольной атмосферы стал матч сборной России против Кипра. Карпин и компания громили киприотов беззвучно и при почти пустых трибунах – без «Виража» кричать было некому, а болельщики не забили даже квоту в 30%.

«Газпром Арена» («Крестовский»), Санкт-Петербург, Россия Фото: Getty Images

Тоскливая атмосфера внутри всем очевидна – а как снаружи? Если коротко: не лучше. Арена гигантская, даже при максимальной заполняемости толпы за пределами чаши получаются жиденькие и ни в какое сравнение с мостом на «Петровском» не идут. Станций метро стало две, но от одной идти долго, от другой – скучно. Павел Городницкий недоволен: «Всегда одно и то же. Тебя уже ничего не останавливает, как раньше, но идти утомительно долго. Первые два километра интересно, а потом уже совсем не так. Атмосфера ожидания. Единственное – стало теплее, лучше с туалетами и едой».

А вот Алексей Новик, наоборот, доволен: «Крестовский остров – отличный район в плане недвижимости, например. По пути на стадион – красивый парк, можно много ходить пешком. Добираться можно разными путями – на метро, на машине, несколько пеших маршрутов. Пешком ходить очень приятно, это же Петербург. С развлечениями вокруг стадиона тоже проблем нет. Есть чем заняться и самому, и с детьми. Конечно, всегда есть к чему стремиться, но «Зенит» сильно борется за болельщиков. Единственное: в Петербурге есть проблемы с погодой, это играет роль. В минус четыре и дождь идти на «Газпром-Арену» это не то же самое, что идти в солнечную погоду».

Отдельно стоит рассмотреть, как «Зенит» ведет себя с болельщиками на новом стадионе. А клуб работает в этом направлении очень тщательно – помимо многократно улучшенного сервиса и активностей со спонсорами (вроде специальных акций с такси), самое главное достижение питерского клуба – «променад».

«Газпром Арена», общий вид Фото: Getty Images

Если коротко, «фан-променад» – набор развлечений на стадионе помимо матча. «Зенит» – один из новаторов данного формата в России, и не просто так. На это у клуба были вполне естественные причины, а в итоге и идейно, и финансово получился очень достойный результат. Жанна Дембо, создательница фан-променада «Зенита», объясняла, что цель мероприятия – слом «поведенческого паттерна, сложившегося на «Петровском». Болельщики привыкли приходить за 15-20 минут до матча, потому что на старом стадионе приходить раньше было незачем – холодно и скучно. Но на новой арене старая привычка мешает, ведь приехать на Крестовский за несколько минут до игры – означает попасть в чашу ко второму тайму. Фан-променад призван ситуацию исправить.

Это круто, это свежо для России и это приносит «Зениту» деньги и очки репутации. Хороший матчдэй – редкость для русского футбола, а променад часто креативен на грани гениальности. Но вместе с тем это отличный индикатор: на «Газпром-Арене» люди скорее клиенты, чем болельщики. Об этом намекают и слова, которые использует Дембо в своей презентации про фан-променад: «Чем больше времени вы проведете на стадионе, тем больше вы потратите», «Площадь «Газпром-Арены больше, чем площадь ТРК «Галерея» в центре города». Это здоровый взгляд от клуба на футбол, как на бизнес. Но при такой политике места олдовому болению просто нет.

«Вираж» – сердце обоих стадионов

Выше эта тема особенно не поднималась, но вообще-то «Петровский» был крут не сам по себе. У него были отличные стартовые вводные: располагающая к саппорту инфраструктура, легендарный статус и барьер от кузьмичей, но даже здесь нужен был двигатель, который запустит механизм. Этим двигателем стал «Вираж» – фанатская трибуна «Зенита».

«Вираж» неоднороден, но монолитен. Его роль и влияние были и остались огромными. Один из ветеранов фанатского движения в Питере, Максим Дукельский, рассказывал в интервью, что на трибуне не только болели сами, но и пытались научить болеть стадион путем создания ячеек в 9-м, 10-м и 11-м секторах. Ход в какой-то степени инновационный, пусть и в целом провалился.

Вираж Фото: Eurosport

Интересную причину неудачи видит Новик: «Мы же не католики – в храмах с детства не поем. Не каждый может выражать свои эмоции открыто и не стесняясь». Неизвестно, действительно ли здесь есть связь (хотя звучит интересно), но ситуация правдивая – целыми стадионами в России не поют. Не пел и «Петровский», о чем напоминает Антон Ванюшов: «Не стоит сильно преувеличивать атмосферу на том стадионе, особенно за несколько лет до переезда. При Спаллетти полная посадка была далеко не всегда, топовая атмосфера была только на топовых матчах». Зато всегда пел «Вираж». Несколько тысяч активных фанатов на камерном 20-тысячнике с отличной акустикой и готовыми на подвиги болельщиками давали отличный шум – но без «Виража» самоорганизация не работала.

Дукельский вспоминал, что смотреть на «Зенит» без фанатов было невозможно, а у Новика нашелся железный пруф: «В 2014 году в УЕФА дисквалифицировали фанатскую трибуну за погромы на матче с «Аустрией». Как назло, перед матчем с «Боруссией», а у них полно фанатов, в том числе выездных. В итоге дортмундцы приехали, а «Петровский» завести было некому – немцы играли как дома. «Зенит» проиграл 2:4».

«Вираж» – это большая система со множеством течений. За последние годы многое изменилось. Был и раскол после перехода Быстрова, и острая реакция на новую трансферную политику, поддержка и игнор от «Зенита». Было и множество других подковерных столкновений, погрузиться в которые обычному болельщику не только тяжело, но и просто незачем – но одно было неизменным: фанаты пели всегда.

«Вираж» «Зенита» Фото: Getty Images

Переезд на Крестовский остров ничего не поменял – да, «Вираж» слегка обновлен, «В цветах «Зенита» нет черного» уже больше рудимент – а многие адепты, по слухам, на стадион теперь не ходят. Но за воротами по-прежнему поют, фанатская трибуна разрослась на два этажа и радует перфомансами. Дичи в духе баннеров про Яшина уже нет, запах пиротехники на «Газпром-Арене» это редкость – но периодически «Вираж» выстреливает или протестами, или новой войнушкой с Артемом Дзюбой.

Суровыми и отвязными, как раньше, фанатов «Зенита» уже не назовешь – вряд ли они сейчас выбегут на поле драться с футболистами соперника; но и послушным аттракционом, которым многие почему-то считают фанатскую трибуну на Крестовском, их тоже назвать нельзя. «Клуб «Зенит» рассматривает «Вираж» как вещь необходимую. Без них смотреть футбол невозможно – они часть футбольного шоу. С ними ведется работа, у них есть преференции. Понятно, что на «Вираже» есть свои течения, происходит обычный эволюционный процесс. Сейчас много молодых, часть болельщиков ушла на второй ярус – идет развитие», – говорит Алексей Новик.

Но если «Вираж» пел и на «Петровском», и на Крестовском острове, то почему тогда получалось, а сейчас нет? Куда ушла атмосфера?

Все проще, чем кажется

Как суровый «Петровский» превратился в ванильную «Газпром-Арену»? Опосредованно можно обвинить «Вираж». Возможно, будь они такими же взрывоопасными, как раньше, это заводило бы публику больше: провокации и пиротехника в духе старой школы – это романтично. Но вряд ли это кому-то нужно на фанатской трибуне по логичным причинам – времена уже не те, да и в отношениях с клубом вновь прекрасное время. Можно без проблем заниматься любимым делом – поддержкой команды, ведь все ресурсы для этого есть. Ответа два. Первый – обобщенный от спикеров и вполне оправданный: стадион стал больше и куда комфортнее, порог вхождения на арену снизился. «На футбол стало ходить просто и кайфово, как на хоккей», – вот краткое резюме от Городницкого, и оно справедливо. Сходить на «Петровский» с женой и ребенком – скорее анекдот, чем правда. А на «Газпром-Арену» можно даже с бабушкой и дедушкой – доехав на такси, перекусив, сходив на фан-променад.

«Газпром-арена» во время Евро-2020 Фото: Getty Images

Зона комфорта действительно засасывает. Новый стадион, теплый и удобный, вмещает в себя 60 тысяч человек – и собирает прилично. Но даже если взять весь «Петровский» и пересадить на «Газпром-Арену», большая часть болельщиков все равно будет вновь прибывшими – ждать огня от них бесполезно. Это математика и логика, а еще самый популярный ответ.

Но есть еще один. Он – в ответах спикеров на другой вопрос, который звучит так: «Какой из стадионов вы бы выбрали?»

Алексей Новик ответил: «Если бы мне было 20 лет, я бы выбрал «Петровский». Но так как мне уже 30, я выбираю комфорт – спокойно посидеть в тепле и посмотреть футбол». Павел Городницкий ответил приблизительно так же: «Объективно, я не идиот. Я конечно же ностальгирую по «Петровскому», но хотел бы я, чтобы «Зенит» туда вернулся? Нет, не хотел бы». Наконец, Антон Ванюшов солидарен: «Может, я уже старый, но я за комфорт. Сейчас я не представляю, как играть матчи зимой в -15. Надеюсь, когда-нибудь атмосфера появится и на новой арене».

Фанаты «Зенита» празднуют чемпионство Фото: Eurosport

В этом и есть ответ. Те, кто кричал раньше (и мог бы кричать сейчас), грубо говоря, постарели. Это не хорошо и не плохо, это данность – всем людям свойственно выбирать комфорт. Но есть печальные факты:

а) людей, которые могут вовлечься в создание атмосферы, мало;

б) люди, заставшие и создававшие «Петровский», возвращаться туда не очень хотят;

в) воссоздавать «Петровский» на трибунах «Газпром-Арены» физически невозможно.

Одни ушли, а другие еще не пришли – и неизвестно, придут ли вообще. Воспитываться им негде – юные болельщики растут в тишине, глядя на «Вираж». Возможно, новый тип зрителя «Зенита» таким и окажется – будет сидеть, смотреть футбол и слушать фанатскую трибуну. Грустно? Да. Но это естественный процесс.

Театральность – своего рода расплата топ-клубов за свой статус. «Ювентус», «Барселона», «Реал», «Зенит» и другие – их объединяет тишина на трибунах. Гранды просто хотят зарабатывать, а потому болельщики меряются не по степени поддержки (можно быть хоть туристом и вообще не саппортить команду), а по количеству выручки с человека. С этой точки зрения питерский клуб справляется отлично. «Газпром-Арена» – это комфортный и теплый, но все же театр развлечений. А «Петровский» останется в памяти у тех, кто его застал – может, оно и к лучшему.

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