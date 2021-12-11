Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев забил дебютный мяч в РПЛ.

На 85-й минуте юный футболист установил окончательный счет в матче 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Рубин» – 2:0. Пиняев стал автором гола в возрасте 17 лет и 39 дней. Он стал третьим в списке самых молодых голеадоров в истории РПЛ – моложе Пиняева были только Джано Ананидзе (первый мяч – в 17 лет и 8 дней) и Александр Салугин (17 лет, 27 дней).

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Пиняев отличился дебютным голом в 17-м матче в составе «Крыльев Советов» – ни в одной из этих игр юниор не выходил в стартовом составе и только выходил на замену. Чаще всего – после 70-й минуты.

А еще юный полузащитник попал в топ-60 самых талантливых игроков мира по версии The Guardian. Пиняев стал единственным русским в рейтинге.

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