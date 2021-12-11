Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщил журналист L'Équipe Уго Гийме, соглашение об условиях личного контракта между иранским футболистом и «Лионом» было достигнуто несколько недель назад. Французский клуб предложил Азмуну контракт на 4,5 года – до июня 2026 года.

Ad

Теперь главная задача «Лиона» – убедить «Зенит» расстаться с форвардом зимой. Согласно информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Трансфер оценивается приблизительно в 3 миллиона евро.

Чемпионат России Бывшая девушка подала в суд на Азмуна. Он не признает ребенка 09/12/2021 В 09:35

Соглашение Азмуна с «Зенитом» истекает уже летом. А вот все топы РПЛ, которые могут стать свободными агентами уже через полгода.

Чемпионат России Дзюба, Бакаев и Азмун. Топы РПЛ, у которых летом истекут контракты 06/12/2021 В 11:37