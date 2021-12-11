Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» уже в зимнее трансферное окно.
Как сообщил журналист L'Équipe Уго Гийме, соглашение об условиях личного контракта между иранским футболистом и «Лионом» было достигнуто несколько недель назад. Французский клуб предложил Азмуну контракт на 4,5 года – до июня 2026 года.
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Теперь главная задача «Лиона» – убедить «Зенит» расстаться с форвардом зимой. Согласно информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Трансфер оценивается приблизительно в 3 миллиона евро.
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Бывшая девушка Сердара Азмуна подала на иранца в суд. Она боится, что после окончания контракта с «Зенитом» форвард переедет в другую страну и оставит ребенка без материальной поддержки.
Соглашение Азмуна с «Зенитом» истекает уже летом. А вот все топы РПЛ, которые могут стать свободными агентами уже через полгода.
Источник: L'Équipe
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