Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе во время матча с «Рубином» в 18-м туре РПЛ.

Причиной смерти стала внезапная остановка кровообращения. Мужчине стало плохо за 10 минут до финального свистка. Более 20 минут ему оказывали помощь прямо на трибуне – делали массаж сердца. На улице в это время была температура -7. Однако спасти болельщика в итоге не удалось.

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При этом «Комсомольская правда – Самара» отмечает, что на «Самара-Арене» находился реанимобиль. Он стоял с противоположной стороны стадиона и по неизвестной причине не был задействован при оказании помощи болельщику.

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РПЛ выступила с заявлением относительно трагического инцидента и пообещала контролировать расследование смерти болельщика.

Российская Премьер-лига выразила соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов».

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