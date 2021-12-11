ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в 18-м туре РПЛ со счетом 2:0. Победу на «ВЭБ Арене» хозяевам принесли голы нападающего Антона Заболотного на 33-й и 76-й минутах.

Для 30-летнего футболиста этот дубль стал первым в составе армейцев. Также Заболотный стал лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ – на его счету 5 забитых мячей.

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До игры с тульским «Арсеналом» Заболотный не забивал 5 матчей подряд. Безголевую серию форвард прервал изумительным голом пяткой с лета после прострела Ильзата Ахметова.

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