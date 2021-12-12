«В России немного больше праздников, чем в Германии. Еще не привык», – признался Сандро Шварц 10 декабря. На пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» немца спросили о международном дне футбола. Спустя два дня «Динамо» чуть не подарило болельщикам еще одну памятную дату. Мощный второй тайм мог принести москвичам победу над лидером РПЛ.

Первый тайм «Динамо» отбегало слабее. Хилый перфоманс хозяев был связан с тактическими находками «Зенита». Первое открытие Сергея Семака коснулось выхода из-под давления. На мяче Вильмар Барриос располагался в первой линии. Колумбиец формировал тройку с Деяном Ловреном и Дмитрием Чистяковым – вместе игроки выманивали оппонентов в высокий прессинг.

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Барриос сместился на одну линию с центральными защитниками и сформировал тройку в стартовой фазе «Зенита» Фото: Other Agency

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Денис Макаров, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулев с легкостью бросались на оппонентов. Иногда к форвардам присоединялся Арсен Захарян. Между средней и передней линиями «Динамо» возникало пространство, в котором открывались Клаудиньо и Вендел. Передачи на открытых бразильцев выводили «Зенит» в атаку.

Клаудиньо нашел пространство между линиями «Динамо». После приема бразилец направил мяч на левый фланг, откуда «Зенит» вступил в финальную треть Фото: Other Agency

В продвинутых фазах гости положились на Андрея Мостового. Страйкер постоянно ускорялся за спины защитникам «Динамо» и получал забросы на ход. Лучший пример – эпизод на шестой минуте, который привел к пенальти. Ложная девятка «Зенита» открылся под длинный пас и блестяще выскочил из-за Дмитрия Скопинцева. Фулбек Шварца пытался убрать ноги, но все равно задел оппонента.

Наработки «Зенита» слились воедино перед голом Клаудиньо. Малком вывел команду в атаку, а Мостовой открылся в финальной трети (правда, не по центру, а во фланг – похожий эпизод чуть не привел к удару на 31-й минуте, когда Андрей оказался в офсайде) и выдал предголевой пас.

Малком лично вывел «Зенит» в контратаку. Мостовой открылся справа от бразильца, принял мяч и покатил предголевую передачу на Караваева Фото: Other Agency

Удачную игру «Зениту» обеспечили бразильцы. Вендел, Клаудиньо, в меньшей степени Малком включались на разных этапах владений, помогали как в стартовой фазе, так и в штрафной. Дуглас Сантос дополнил соотечественников игрой без мяча: фулбек оказался лучшим в команде по единоборствам (10 успешных из 13), при том что по его флангу «Динамо» атаковало чаще всего (в 44% случаев).

В конце первого тайма «Зенит» потерял Малкома и Вендела. Бразильцев заменили Магомед Оздоев и Александр Ерохин. На первый взгляд, россияне восполнили чужие амплуа: экс-игрок «Рубина» выскочил универсальной шестеркой, бывший футболист «Ростова» заполнил переднюю линию. Однако питерцы утратили контроль над игрой.

Даниил Фомин («Динамо») и Далер Кузяев («Зенит») Фото: Imago

До перерыва «Зенит» выдал 13 действий в чужой штрафной. После – в два раза меньше (5). Во втором тайме команда Семака гораздо менее качественно выскакивала в атаку. «Динамо», наоборот, нарастило преимущество. Если в первые 45 минут игроки Шварца нанесли лишь один удар по чужим воротам, то во вторые – 11, включая голевой.

В перерыве Шварц изменил позицию Захаряна. В первом тайме Арсен играл восьмерку с включениями в финальную треть, во втором – переехал на позицию вингера. «Динамо» получило широкий атакующий фронт, с которым «Зениту» было не справиться без перестроений. На реформы москвичей отреагировал Далер Кузяев: опорник садился пятым защитником.

Новая атака «Динамо»: Захарян расположился слева, Тюкавин и Грулев – два форварда. Кузяев сместился в первую линию Фото: Other Agency

Перед голом Скопинцева защита «Зенита» порушилась в нескольких местах. Сначала Оздоев бросился на Николу Моро – хорват продвинул мяч коротким пасом. Затем Барриос выдал неудачный подкат – атаку подхватил Макаров. Кузяев, который сместился в первую линию, сосредоточился на Денисе. За спиной вингера открылся Гильермо Варела, которого упустил Сантос.

Заключительная ошибка «Зенита» перед голом «Динамо». Кузяев действовал по Макарову. Сантос не проконтролировал рывок Варелы в широкой зоне Фото: Other Agency

Если обобщить, в первом тайме «Зенит» действовал лучше благодаря разнообразному вкладу бразильцев. Во втором «Динамо» развернуло игру: Семак лишился Малкома и Вендела, а хозяева включили ширину.

Зависимость питерцев от легионеров натолкнула на разные мысли. Во-первых, ставка на бразильцев развила курс Семака в сторону от навесов и Артема Дзюбы. Во-вторых, Клаудиньо, Вендела и Малкома качественно дополнил Мостовой: возможно, Андрей будет чаще выступать в роли ложной девятки, особенно если «Зенит» лишится Сердара Азмуна. В-третьих, именно южноамериканцы становятся икс-фактором команды в борьбе за чемпионство. Гости из солнечных стран продвигают состав питерцев на качественно иной уровень.

«Динамо» получает респект за перестроения. Первая половина вышла слишком депрессивной: Шварц не расстроился, сохранил прессинг и доработал атаку. Чемпионская гонка в РПЛ жива.

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