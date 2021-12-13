Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал большое интервью Ксении Собчак, в котором поделился мнением о конфликте главного тренера сборной России Валерия Карпина и форварда «Зенита» Артема Дзюбы, о сексизме в футболе, рассказал о зарплатах тренеров и игроков, коснулся темы Мамаева и Кокорина и затронул ряд других моментов. Приводим самое интересное.

О конфликте Карпина и Дзюбы

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Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас хорошие отношения. Но я могу его объективно оценить. Если Артему доверить поднять упавшее знамя, то нет человека, который лучше это знамя бы понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать. Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно. Если, скажем, Дзюба может использоваться в каких-то схемах... Тут мы не можем говорить, правильно это или неправильно. Это просто факт. И он выстраивает свою модель без такого большого форварда, который хорошо играет спиной, в недодачу, в подыгрыше, но не такой подвижный, как, условно, Федя Смолов.

Чемпионат России Слуцкий объяснил, почему качается на кресле 02/05/2020 В 09:37

Валерий Карпин Фото: Getty Images

О Зареме Салиховой

Это вообще явление в российском футболе, то есть она взорвала все устои, которые могут быть, она все взорвала. По мне, это очень круто, потому что футбол... Ну это не шоу-бизнес, но это тоже большое шоу. Чем больше внимания будет к футболу, чем больше каких-то нестандартных историй, тем лучше. Я представляю, какое количество людей шло просто посмотреть на «Спартак» из-за Заремы, из-за ее интервью с вами, из-за того, что происходило, из-за этих переписок.

У меня была такая ситуация, когда я работал в «Уралане» у Кирсана Илюмжинова. У него был астролог внутри команды, и он приходил и говорил мне: «У этого плохой день, луна в марсе, он сегодня будет плохо играть. А этот хорошо». Ты понимаешь, что его прислал президент клуба и говоришь: «Да-да, конечно-конечно», но делаешь по-своему. Рано или поздно совпадет, понятно же, когда будешь говорить, что этот игрок плохо сыграет. А если на не очень хорошего игрока так будешь говорить, то вероятность этого в разы усиливается. Конечно, совпадало иногда, но всерьез к этому относиться невозможно. Она молодец, что вообще подняла эту тему с другого взгляда.

Футбол – сексистский мир. Это не про женщин?

В «Челси» был довольно большой скандал, когда Моуринью выгнал Еву Карнейро, это была доктор в «Челси», и все это естественно связали не с ее профессиональным уровнем, а с сексизмом.

Дело в том, что Грановская [исполнительный директор «Челси»] общается с руководителями клубов, большинство из которых в Англии – это бизнесмены. Она не заходит в раздевалку к футболистам и не говорит, куда бежать и как обрабатывать мяч. В той бы среде ее не приняли, но так как она с ее образованием и пониманием процессов – топовый руководитель, ей было легче. У нас есть Смородская, была руководителем «Локомотива», на всех общих собраниях Лиги почти все менеджеры – не футболисты. Какая разница, мужчина или женщина, если ты профессионален?

О зарплатах тренеров и футболистов

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Сейчас я не знаю точно зарплату Васи Березуцкого в качестве помощника главного тренера, но я думаю, что она в районе десяти-пятнадцати тысяч долларов. Люди ходят смотреть на футболистов, а не на тренеров. Тренеры мирового уровня... Я не думаю, что Гвардиола получает меньше кого-либо из игроков «Манчестер Сити». Если ты реально топовый тренер, которых в мире человек 10, то это, конечно, все равно не гонорар Месси или Роналду, но зарплата тренеров топовых тоже серьезная.

О знакомстве с Романом Абрамовичем

Мы познакомились очень давно, потому что Роман Аркадьевич многое вкладывал в российсий футбол. У него была школа в Тольятти, он стелил искусственные поля, он привозил Гуса Хиддинка. Это уже было во время «Челси», потому что когда у него появился «Челси», у него была эта школа. Понятно, что когда человек так глубоко вовлечен в футбол, то была возможность познакомиться, нас познакомил Герман Ткаченко. Смотреть вместе футбол, что-то обсуждать, общаться. Роман Аркадьевич может позвонить мне в любое время, задать любой вопрос, как правило, спортивного характера. Последний раз звонил, наверное, год назад, он давно не был и на матчах «Челси», насколько я знаю . Я ему никогда не звоню, и мы общались сугубо на профессиональные темы. Для таких людей самое страшное, когда люди становятся навязчивыми.

2016 год: на Евро Россия не вышла из группы. Причины?

Мы с группой игроков обсуждали, кто мы на сегодняшнем уровне ведущих европейских команд. А мы все-таки играли в группе с Англией, с Уэльсом, тогда Уэльс был очень силен. Та же сборная Словакии, где был Гамшик, суперфутболист. Мы просто пытались понять свое место, где мы и что мы, и тогда была фраза, что мы на этом уровне реально из себя ничего не представляем, и на этом уровне мы не конкурентоспособны. Это как в анонимных алкоголиках: «Здравствуйте, я Леонид, я алкоголик».

Говорили, что футбол на низком уровне, что неконкурентоспособны на уровне клубов и сборных, что вопрос не в Черчесове, Слуцком, Зобнине, который не туда отдал передачу, а он гораздо объемнее. Когда меня спрашивают, почему российский футбол находится на таком уровне, я всегда привожу несколько очень простых примеров. В Витессе, где я работал – 100 тысяч населения город. У них на отбор мальчишек 9-летних приходит 500 детей. Чуть ли не каждый мальчишка пришел. А когда я провожу отбор в свою школу в Волгограде – в миллионнике, в бесплатную школу, то 500 детей приходит по девяти возрастам. Когда у исламца есть манеж в шаговой доступности, наши дети с сентября по апрель занимаются в зале 20х40. Нет условий, инфраструктуры, тренеров, да и у ребенка часто нет потребности этим футболом заниматься.

Кого из стендаперов смотрит Слуцкий?

Я смотрел ваш выпуск с Сашей Гудковым, и считаю, что можно шутить на любые темы. И мы внутри команды – я задаю тон, кто мне что скажет, я – босс. Мы шутим абсолютно на любые темы. Самое главное, что эти темы и шутки проходили и в Англии, и в Голландии, где все говорят: «Ой, вот это нельзя, ой, вот тут нет». Да ерунда. Если ты в хороших отношениях, если тебя люди приняли, если они понимают, что ты прежде всего смеешься над самим собой, а уж потом над какими-то ситуациями и отдельными людьми, все это работает во всем мире.

Я многих стендаперов смотрю. Кроме Усовича, это и Щербаков, и Нурлан. Я видел несколько выступлений Орлова. Поначалу очень нравилось, сейчас последние выпуски не так, приедается. Но поначалу это было очень круто. Я видел «Прожарку», кстати, с вами. Мне и этот формат очень нравится, это в принципе то, чем я занимаюсь каждый день в своей непосредственной работе. Прожариваю бесконечно игроков, но у них всегда есть шанс ответить.

О Мамаеве и Кокорине и образе российского футболиста

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Понимаете, все видят Мамаева и Кокорина, а то, что огромное количество футболистов занимается благотворительностью, проводит турниры, стелят какие-то поля в своих первых городах... Ну окей, ну два футболиста, ну так получилось. Конечно, это исключение.

Болезненная тема – судейство в российском футболе

Глобальная проблема? Ее сейчас активно решают. Я назвал господина Хачатурянца, главу, который вообще сейчас все это решает, человеком года в российском футболе. Это человек, который ломает систему, это самое сложное, что может быть. Я когда в детско-юношеском футболе приезжал в Ростов, на заявку, у них в федерации уже висела финальная таблица, а соревнования еще не начались. А уже понятно, кто на каком месте будет, потому что в зависимость от взноса, который заносился в федерацию, распределялись места. И вы же понимаете, что все эти судьи, они воспитаны этой системой. Потому что судья сперва начинает судить региональные соревнования. Для того, чтобы порекомендовали его в ФНЛ, федерации должна дать рекомендации, они осуществляют контроль. Если не дали, он продолжает судить региональные. Если не так отсудил, могут написать на него жалобу и т. д. Он шел дальше, а им продолжали руководить эти люди в федерации. Она кукловод. Когда система взращивает судей много лет таким образом, когда на каком-то уровне точно ясны таблицы, знаешь счет, с каким закончится та или иная игра, это система. Их оценивает инспектор, бывший арбитр, который также был в этой системе, рука руку моет.

Я расскажу очень простой пример. Есть экспертно-судейский комитет. Если ты чем-то недоволен, ты подаешь туда жалобу и они рассматривают. Там находится семь человек. В прошлом году мы подаем, подаем, вроде очевидные решения. Нам: нет, арбитр прав. Запросили протоколы, кто голосует. И было так: три человека иностранцы и четыре наши бывшие арбитры. И всегда, при счете голосов 4-3 иностранцы голосовали за разумное решение, а наши чуть по-другому. В прошлом году Хачатурянц грамотно поменял состав СК: он убрал двух россиян и добавил двух иностранцев. Ситуация поменялась. И сперва приходили решения 4-3 в другую сторону. А потом стало 7-0, русские решили не палиться, иностранцев все равно больше.

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