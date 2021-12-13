Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре покинул тренерский штаб «Ахмата». Об этом грозненский клуб сообщил на официальном сайте

«Известный в недавнем прошлом футболист Яя Туре, входивший в тренерский штаб грозненцев с июня 2021 года, покидает клуб. В ноябре месяце Туре прошел курс обучения в английском Кардиффе для получения лицензии категории А. Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в тренерской карьере, готовится к самостоятельной работе. Наш клуб приветствует решение Яя Туре. Мы желаем ему удачи и успехов на выбранном пути. Уверены, опыт и знания, полученные в период выступления в лучших командах мира, позволят Туре достичь больших побед в тренерской карьере», – гласит заявление на сайте «Ахмата».

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