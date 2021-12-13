Во время матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» болельщики красно-белых вывесили баннер, адресованный Илье Кутепову и Джордану Ларссону.

На плакате написано: «Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. А память о вас сохранится?» После надписи нарисованы футболки с номерами футболистов. Также на отдельном небольшом баннере изображен перечеркнутый 29-й номер Кутепова.

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Кроме того, болельщики скандировали имя главного тренера команды Руя Витории. Фанаты поддержали тренера, так как матч может стать для него последним: по информации инсайдеров, новым главным тренером «Спартака» станет Паоло Ваноли.

Болельщики даже создали петицию, в которой обратились к Леониду Федуну и попросили не увольнять Виторию, так как в игре команды «наметилась положительная тенденция».

О назначении Ваноли могут объявить совсем скоро – уже известно, кто станет ассистентом итальянца в «Спартаке».

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