Новым спортивным директором «Спартака» станет скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, Каттани подпишет с красно-белыми трехлетний контракт. Отмечается, посредником сделки стал Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.
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В сентябре медиа уже писали, что Каттани может занять пост спортивного директора «Спартака», однако более вероятным кандидатом был функционер из Испании.
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