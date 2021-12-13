Новым спортивным директором «Спартака» станет скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Каттани подпишет с красно-белыми трехлетний контракт. Отмечается, посредником сделки стал Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.

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