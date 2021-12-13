Руй Витория получит от «Спартака» крупную неустойку после того, как покинет пост главного тренера клуба.

Красно-белые выплатят португальцу 2,25 млн евро (200 млн рублей). Кроме того, клуб перечислит 250 тысяч евро сотрудникам его тренерского штаба. Пока не решено, будет ли сумма выплачена сразу, либо Витория получит сначала 80 процентов, а остальные 20 – через некоторое время.

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Отмечается, что результат матча с «Сочи» (0:3) никак не мог повлиять на судьбу тренера в «Спартаке», так как окончательное решение об отставке принято еще после поражения от «Краснодара» (1:2) 20 ноября. Тогда же об уходе Витории узнали и футболисты.

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Источник: «Мутко против».

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